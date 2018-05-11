Реклама iPhone 7 Plus в парикмахерской признана лучшей - ВИДЕО

Прошла 97-я церемония ADC Awards, на которой демонстрируются самые лучшие работы в области рекламы. В этот раз победителем стал ролик компании Apple, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.

Видео впервые появилось на экранах в мае 2017 года. Оно называется "Парикмахеры". В нем демонстрируется барбершоп, где сотрудники используют iPhone 7 Plus для съемки рекламных материалов. Таким образом Apple показала возможности портретной съемки в смартфонах с двойной камерой.

Это лишь один из роликов, целью которого было продвинуть новый фотомодуль. Почти весь прошлый год корпорация делала ставку именно на камеру устройства. Перед "Парикмахерами" Apple показала ролики: "Возьми мое" и "Город".

То же самое происходит и сейчас. Несмотря на множество интересных функций в iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple вновь фокусируется на портретном режиме камеры и портретном освещении.

Режим "Портрет" в камере iPhone появился в 2017 году. По сути, это программная имитация эффекта размытия заднего плана, как в дорогих DSLR-камерах.

После того, как Apple внедрила эту функцию, за ней последовали все конкуренты и подобные режимы съемки появились во всех популярных смартфонах, включая бюджетные.

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