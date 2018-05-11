Тяжелые и красивые фото, документирующие любовь молодой умирающей матери - ФОТО
11 мая 2018 02:32 134
Когда Каролинн Сэнт-Пьер диагностировали редкую форму рака печени, она знала, как хочет умереть - в окружении семьи. У Каролинн было трое детей: Мелисса, Брайан и Иджей. Чтобы пятилетний на тот момент Иджей запомнил свою мать, молодая женщина решила проходить мучительное лечение как можно дольше, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Ее жизнь после диагноза запечатлел документальный фотограф Престон Ганнауэй - он получил за этот проект Пулитцеровскую премию. Престон начал снимать семью весной 2006 года, а в феврале 2007-го Сэнт-Пьер умерла в возрасте 44 лет. Фотограф еще какое-то время продолжал снимать семью, чтобы завершить историю - трагическую историю о любви.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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