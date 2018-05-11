Тяжелые и красивые фото, документирующие любовь молодой умирающей матери - ФОТО

Когда Каролинн Сэнт-Пьер диагностировали редкую форму рака печени, она знала, как хочет умереть - в окружении семьи. У Каролинн было трое детей: Мелисса, Брайан и Иджей. Чтобы пятилетний на тот момент Иджей запомнил свою мать, молодая женщина решила проходить мучительное лечение как можно дольше, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Ее жизнь после диагноза запечатлел документальный фотограф Престон Ганнауэй - он получил за этот проект Пулитцеровскую премию. Престон начал снимать семью весной 2006 года, а в феврале 2007-го Сэнт-Пьер умерла в возрасте 44 лет. Фотограф еще какое-то время продолжал снимать семью, чтобы завершить историю - трагическую историю о любви.

1. Каролинн готовится читать Иджею.

2. Каникулы на пляже.

3. С мужем в больнице.

4. Каролинн с Иджеем дома, пока Рич в командировке.

5. В похоронном бюро. Рич начал готовиться к похоронам, когда врачи сказали, что Каролинн осталось жить несколько недель.

6. Каролинн записывает прощальное видео для своих детей.

7. Последний день жизни Каролинн. В другой комнате старшая дочь Мелисса готовится к соревнованиям по гимнастике. Чем хуже становилось матери, тем больше времени девочка проводила вне дома. Она и ее два брата по-разному справлялись с ситуацией. Позже Мелисса сказала, что не верила, что мать умрет в этот день.

8. Рич целует Каролинн в момент, когда она умирает.

11. Ссора с Брайаном произошла во время поездки на могилу Каролинн.

12. Рич и Иджей сажают деревья в память о Каролинн.

13. Первый школьный день Иджея.

14. Рич посещает Брайана в летнем терапевтическом лагере.