Как магазины обманывают покупателей

Продукты питания нам требуются ежедневно: все мы потребители и большинство из нас регулярно делает покупки в торговых сетях.

Но, к сожалению, зачастую недобросовестные продавцы прибегают к различным ухищрениям, которые заставляют нас тратить больше и приобретать продукцию более низкого качества.

Day.Az со ссылкой на roscontrol.com расскажет про какие самые распространенные уловки в торговле нужно знать каждому.

1. Обвес

Самый древний способ обмана, он зародился с момента появления процесса купли-продажи. Несмотря ни на какие наказания, торговля продолжает обвешивать покупателей:

- Обманывают при взвешивании нефасованного товара. Здесь ухищрений очень много: подкрутить весы, в том числе и электронные - пара пустяков; использование утяжелителей и магнитов; взвешивание в упаковке; неправильная установка весового оборудования и многое другое.

- Уменьшают массу товара при фасовке в магазине. До фасовки товар дешевле, затрат на фасовку немного, а недоложить 50-100 г на каждую порцию - это уже доход.

- Увеличивают первоначальную массу продукта. Живую рыбу помещают в садок без доступа воздуха, где она заглатывает воду и вес может увеличиться в 1,5-2 раза. Обкалывают мясо водой с влагоудерживающими агентами - и масса в разы увеличивается.

- Замачивают сухофрукты в сладкой воде - результат тот же, плюс более привлекательный товарный вид, но храниться такие сухофрукты будут плохо: микробиологическая порча наступит очень быстро. Гигроскопичные продукты (сахар, печенье, крупы) помещают во влажную среду, где они сами поглощают влагу из воздуха, что увеличивает вес.

2. Введение в заблуждение

Ставить более высокую цену за товар: как на прилавке, так и на кассе. Например, вы не обратили внимание, что на ценнике была указана более низкая цена за единицу фасованного товара (вместо 0,5 л было указано 0,33 л или не 1 кг, а 0,5 кг ), и вот уже заплатили больше, чем ожидали.

3. Пересортица

Многие пищевые продукты делятся по качеству на сорта. В торговле могут под видом высококачественных товаров продавать низкокачественные.

Например, под видом яблок высшего сорта продавать первого или второго сорта. Или под видом риса сорта экстра продавать первый или даже второй сорт. Продавец может перемешивать стандартные и некачественные продукты.

Если продовольственные товары по качеству не подразделяют на сорта, то и здесь может иметь место обман потребителя: под видом стандартной продукции реализуется нестандартная, а цена устанавливается как на качественную продукцию.

4. Не учитывается естественная убыль пищевых продуктов

Недобросовестный продавец может не принимать во внимание усушку, утечку, распыл, раскрошку и т.д.

Колбасные изделия продают с сохранением промышленной упаковки. Например, не обрезают концы оболочки: изделие так может дольше храниться. А мы вновь переплачиваем за отходы, на которые продавец получает скидки от производителей.

При фасовке весового сливочного масла или маргарина не срезают верхний слой, так называемый штафф. Желтый цвет поверхности масла говорит о том, что в нем прошли окислительные процессы и употреблять его в пищу нельзя.

5. Перемаркировка товаров

-Чаще всего меняют дату выработки и срок годности продукции. Смывают подлинные даты и ставят новые, с которыми можно продавать фасованный товар.

-Наклеивают новые этикетки, даже не убрав старые. При этом могут менять цену, массу и дату фасовки.

-Могут совмещать перемаркировку с перефасовкой продуктов. Этот способ применяют даже для упакованных на производстве товаров. Вскрывают упаковку с просроченной продукцией, упаковывают в новую и продают по повышенной стоимости.

6. Использование определенных маркетинговых ходов

- Применяют специальные методы размещения товаров в торговом зале. Продукты первой необходимости размещают в конце торгового зала, и покупателю приходится идти через ряды с дорогой продукцией, покупая ее.

- На уровне глаз выставляют продукты с истекающим сроком годности, со скрытыми дефектами, с более высокой ценой.

- Размещают ценники с более низкой ценой под товаром большей стоимости.

- Используют ароматизаторы , вызывающие аппетит и способствующие покупке, например, аромат свежеиспеченного хлеба, приготовленного кофе, шоколада. Потребителю бывает трудно воздержаться от покупки данных товаров.

7. Предпродажная подготовка, опасная для покупателей

- Маскируют дефекты продуктов: плесень с колбасы убирают растительным маслом; слизь с мясопродуктов и рыбы смывают чистящими средствами; запах гнили убирают с помощью марганцовки и уксуса.

- Фасуют вместе продукты с истекшим сроком годности со свежими.

- Замачивают в сахарном сиропе различные сухофрукты.

- При упаковке на подложку под качественный товар кладут обрезки.

- Размазывают штафф на сливочном масле и маргарине.

- Кофе в зернах натирают растительным маслом для придания блеска.

- Выдают под видом живой рыбы высокоценных сортов снулую или уснувшую продукцию, выкладывая ее на лед.

8. Нарушение условий хранения

Недобросовестный продавец может допустить такие нарушения условий хранения и товарного соседства, которые снижают качество реализуемой продукции и способствуют появлению опасных для здоровья человека дефектов:

- Растительное масло хранят на свету круглые сутки, при этом в нем происходит окисление и выделяются вещества, которые могут обладать канцерогенным эффектом.

- Рядом могут располагать продукты, требующие термической обработки и готовые к употреблению. Зараженность опасными микроорганизмами последних гарантирована.

- Подтаявший шоколад и конфеты помещают в холодильник, в результате появляется дефект - белый налет на поверхности, называемый поседением.

- Повторное замораживание пищевых продуктов часто производится в магазинах и на рынках. При этом могут еще добавлять воду, а результате мы платим за нее, как за товар.

9. Собственное производство продуктов питания

- Крупные торговые предприятия имеют свои цеха по производству полуфабрикатов, салатов, жареных и вареных продуктов, на производство которых могут использовать некачественную, дефектную, с истекшим сроком хранения продукцию.

- Предоставляют на выгодных условиях площадь пиццериям, кофейням, чайным, которые впоследствии вынуждены покупать некачественное сырье в торговле.

- Отходы при разрубке мяса и субпродукты идут на приготовление фарша, стоимость которого сравнима с самим мясом.

Это далеко не все способы того, как обманывают покупателей. Изобретательности недобросовестных продавцов можно только позавидовать... Выстоять в этой "необъявленной войне" торговли и потребителя довольно сложно. Потребителю приходится становиться экспертом. Помимо уловок торговли покупателю нужно знать признаки качественных продуктов, уметь определять их свежесть, читать маркировку, быть внимательным при расчетах за покупку.

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