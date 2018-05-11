Как русским раздавали фамилии

Современному человеку может показаться, что фамилии у людей были всегда. Как иначе называть членов одной семьи? Однако вплоть до XIX века большая часть населения России не имела официальных фамилий, закрепленных документами. Речь идет о крепостных крестьянах.

Затем царское правительство взяло курс на либерализацию жизни в стране, а органам государственной власти понадобилось как-то учитывать военнообязанных лиц. Данная реформа была инициирована "сверху", как и многие другие преобразования в нашей стране. Крестьянам в массовом порядке стали раздавать фамилии. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям, как же происходил этот процесс.

Зачем они нужны

Первые фамилии на Руси появились еще в XIII веке. Сначала ими обзавелись дворяне, а затем купцы и духовенство. Этот процесс шел постепенно от центра страны к ее окраинам; от родовой знати к простолюдинам. К началу XIX века фамилии имелись и у казаков, и у мещан-ремесленников.

Но крепостные были лишены такой привилегии. Не обладая личной свободой, они не могли совершать крупные сделки или как-то участвовать в общественной жизни, поэтому и надобности давать им фамилии не было. В ревизских сказках того времени крестьян записывали по имени отца, прозвищу или профессии. Причем, сначала указывали хозяина. Например, писали: "Помещика Матвеева Кузьма Петров сын, плотник" или "Графа Толстого холоп Иван, рябой, Сидоров сын".

Однако в XIX веке различные ведомства столкнулись с необходимостью ввести строгий учет населения страны. Такая отчетность была нужна руководству империи, чтобы знать, сколько людей можно призвать на военную службу из той или иной губернии? Отсутствие фамилий часто приводило к путанице. Кроме того, без строгого учета некоторые недобросовестные помещики могли продавать свои имения, обманывая потенциальных покупателей в количестве проживающих там крестьян.

Поэтому всем дворянам было поручено присвоить крепостным фамилии. Впрочем, далеко не сразу помещики откликнулись на призыв руководства страны. И хотя отмена крепостного права, состоявшаяся в 1861 году, подстегнула данный процесс, эта проблема беспокоила российскую власть даже в конце XIX века.

Так, в 1888 году Сенат издал специальный указ, в котором говорилось, что каждый житель страны обязан иметь фамилию, обозначение которой в документах "требуется по закону". Выполнение этого указа было проверено во время переписи населения России, состоявшейся в 1897 году.

По прозвищу

Известный историк-генеалог Максим Оленев в своей работе "История фамилий непривилегированных сословий в России XVIII-XIX веков" проанализировал фамилии крестьян села Ратчино Коломенского уезда Московской губернии на основании ревизской сказки 1850 года.

Как отметил ученый, большинство фамилий были образованы от прозвищ, которыми люди называли друг друга в селе. При ревизии переписчики просто узаконивали устоявшиеся в данной среде неофициальные или "уличные" фамилии. Например, Щербаковы (щербак - человек без передних зубов), Головановы (голован - мужчина с крупной головой), Курбатовы (курбат - толстый невысокий человек), Белоусовы или Голиковы (голик - бедняк или лысый мужчина, в зависимости от говора). То есть, любая особенность главы рода сразу давала фамилию всему семейству.

По отчеству

Примерно четверть всех русских фамилий, по мнению ученых, произошли из отчеств. Так называли тех, у кого-либо не было "уличного" прозвища, либо оно забылось. Сын Ивана становился Ивановым, сын Фрола - Фроловым.

Интересно, что дети крепостных девок, рожденные вне официального брака, записывались по имени матери. Такова, например, фамилия Ульянин (сын Ульяны), которую изначально носил дед будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

Сын дворовой девки Светланы записывался Светланиным, сын Татьяны - Татьяниным. Такие фамилии сразу свидетельствовали о внебрачном происхождении человека, поэтому дед Ленина в конце жизни сменил фамилию на более благозвучную - Ульянов.

По языческому имени

Многие русские крестьяне сохраняли языческие верования и до XIX века, поэтому наряду с православными часто давали своим детям мирские, не церковные имена. Часто эти имена должны были обезопасить ребенка от злых сил, принести ему здоровье, богатство. Например, имя Чур служило оберегом от сглаза.

Такие имена обычно давали "от противного". Родители надеялись, что Дур обязательно станет умным, а Голод никогда не столкнется с нуждой. Людская фантазия не знала границ - Чертан, Неустрой, Злоба - от них тоже образовывались фамилии.

Кроме того, в народе сохранились старославянские имена, не вошедшие в церковные календари. Например, Ждан, Горазд или Любим. Все они нашли свое отражение в фамилиях русских крестьян.

По профессии

Многие русские фамилии произошли от профессий, которыми занимались главы семейств. Это Кузнецовы, Золотаревы, Плотниковы, Приказчиковы, Клюшниковы, Хлебопекины, Гончаровы и тому подобное. Военные профессии и звания тоже приводили к возникновению фамилий: Пушкаревы, Солдатовы, Матросовы, Стрельцовы.

По фамилии помещика

Случалось и так, что помещику и переписчикам было лень выяснять, как записать каждого крестьянина. Тогда с позволения хозяина всех его холопов автоматически оформляли на его фамилию. Так в России появились целые деревни Аксаковых, Антоновых, Гагариных, Поливановых и т.п.

По названию деревни, реки, озера

Топонимы тоже довольно часто становились производными для образования русских фамилий. Иногда они заканчивались на "-ских". Так, всем крестьянам из села Лебедевка могли дать фамилию "Лебедевских" (он из Лебедевских будет), из села Успенска - Успенских, из села Правдино - Правдинских.

Птичьи, звериные...

По мнению многих специалистов по русской генеалогии, большинство птичьих и звериных фамилий имеют в своей основе языческие корни и прямо переплетаются с традицией мирских имен. Например, Медведь (сильный), Ворона (мудрый), Волк (смелый), Лисица (хитрый), Лебедь (верный, красивый), Козел (плодовитый), Кабан (мощный, упрямый), Соловей (хорошо поющий) - вполне могли быть не церковными именами, призванными даровать детям соответствующие качества. Язычники не подразделяли животных на плохих и хороших, мужских и женских.

То же самое можно сказать и про фамилии, связанные с растениями. Наши предки, поклонявшиеся деревьям, стремились придать своим детям их черты. Так появились Дубовы, Березины, Соснины...

Фамилии духовенства

В XIX веке среди выпускников духовных семинарий продолжалась возникшая ранее традиция смены фамилии при принятии сана священника. Так человек показывал, что окончательно порывает с мирской жизнью. А кроме того, считалось, что фамилии у русских попов должны быть благозвучными и соответствующими сану.

Иногда священники брали фамилии в соответствии с полученными приходами. Например, дедушка известного критика Виссариона Белинского служил попом в селе Белынь. Часто фамилии религиозных деятелей образовывались от названий церковных праздников (Крещенский, Богоявленский, Успенский, Рождественский), имели библейское или евангельское происхождение: Саульский (царь Саул), Гефсиманский (по названию сада), Лазаревский (воскресший Лазарь).

Некоторые семинаристы, особо не мудрствуя, просто переводили свои фамилии на латынь. Так Петухов становился Алекторовым, Гусев - Ансеровым, а Бобров - Касторским.

Незаконнорожденные дети дворян

Во все времена у дворян тоже рождались внебрачные дети. Знатную фамилию такому ребенку давать было нельзя, но и бросать на произвол судьбы своих чад многие отцы-аристократы были не готовы. Поэтому незаконнорожденные дети дворян получали сокращенные, усеченные фамилии знатных родов. Например, сын Трубецкого записывался как Бецкой, сын Голицына - как Лицын, сын Воронцова - как Ронцов и т.п.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook