Названа главная причина смерти молодежи в мире

Организация объединенных наций на своей страничке в Twitter назвала основную причину смерти молодежи в возрасте от 15 до 29 лет во всем мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, во всем мире травмы, полученные в дорожно-транспортных происшествиях, являются главной причиной смерти людей в возрасте от 15 до 29 лет.

"Не рак, не сердечные заболевания и не войны", - подчеркнуто в сообщении.

Больше всего ужасают цифры в Индии: там в ДТП каждый час гибнет 17 человек.

Более 150 тысяч человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Индии за 2016 год, что равняется в среднем 17 жертвам на каждый час.

"В течение 2016 года общее число зафиксированных дорожных происшествий составило 480 тысяч 652, в которых пострадали 494 тысячи 624 человека и которые унесли жизни 150 тысяч 785 человек по всей стране. Это в среднем может быть представлено как 1317 происшествий и 413 смертей на дорогах Индии каждый день или 55 ДТП и 17 смертей каждый час", - говорится в ежегодном отчете министерства транспорта страны.

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