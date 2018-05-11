Ученые доказали существование смерти от "разбитого сердца"

Смерть партнера может привести к серьезным последствиям - в течение трехмесячного срока люди находятся в зоне повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Это выяснили американские ученые из Университета Райса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По их данным, именно в этот период у людей, потерявших партнеров, более высокий уровень про-воспалительных цитокинов (иммунные маркеры, которые указывают на воспаление в кровотоке) и более низкая вариабельность сердечного ритма (ВСР) по сравнению с людьми, которые никого не теряли.

В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет. Пол, возраст и уровень образования у всех испытуемых был одинаковый. Всех участников разделили на две группы: 32 из них были вдовами или вдовцами, остальные сформировали вторую группу.

"В первые шесть месяцев после потери супруга вдовы/вдовцы попадают в зону повышенного на 41% риска смертности", - говорит руководитель исследования Крис Фагундес, доцент кафедры психологии в Школе социальных наук Университета Райса.

Он также добавил, что 53% этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Это исследование является важным шагом на пути к пониманию того, как тяжелая утрата может способствовать заболеваниям и смертности", - говорит Фагундес.

Таким образом ученые доказали, что супруг-одиночка может умереть из-за "разбитого сердца".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook