Ученые доказали существование смерти от "разбитого сердца"
Смерть партнера может привести к серьезным последствиям - в течение трехмесячного срока люди находятся в зоне повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Это выяснили американские ученые из Университета Райса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По их данным, именно в этот период у людей, потерявших партнеров, более высокий уровень про-воспалительных цитокинов (иммунные маркеры, которые указывают на воспаление в кровотоке) и более низкая вариабельность сердечного ритма (ВСР) по сравнению с людьми, которые никого не теряли.
В исследовании приняли участие 65 человек в возрасте от 51 до 80 лет. Пол, возраст и уровень образования у всех испытуемых был одинаковый. Всех участников разделили на две группы: 32 из них были вдовами или вдовцами, остальные сформировали вторую группу.
"В первые шесть месяцев после потери супруга вдовы/вдовцы попадают в зону повышенного на 41% риска смертности", - говорит руководитель исследования Крис Фагундес, доцент кафедры психологии в Школе социальных наук Университета Райса.
Он также добавил, что 53% этого повышенного риска связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Это исследование является важным шагом на пути к пониманию того, как тяжелая утрата может способствовать заболеваниям и смертности", - говорит Фагундес.
Таким образом ученые доказали, что супруг-одиночка может умереть из-за "разбитого сердца".
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