Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру
11 мая 2018 01:27 423
Тест для истинных ценителей военных кинокартин о непростом времени и людях, которые старались совершить невозможное в попытке превозмочь тяжелые обстоятельства, в которых оказывались целые народы.
Вы любите фильмы, а в особенности на военную тематику? Картины, рассказывающие истории о людях, которые совершали подвиги, порой даже ценой собственной жизни? Тогда этот занимательный тест для вас.
Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет тест "Отгадайте военный фильм по одному кадру". Ответьте на вопросы небольшого квиза и узнайте, сможете ли вы отгадать фильм на военную тематику всего по одному кадру.
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