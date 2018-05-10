ТОП-7 эффективных советов, как получить повышение

О повышении мечтают многие: кто долго работает в одной компании, кто много работает, кто ищет новое место работы. Но, оказывается, мало просто делать свою работу хорошо.

Что стоит сделать, чтобы получить повышение, знает рекрутер с огромным стажем и основательница агентства Art2Hire Татьяна Меликова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, она советует запастись терпением и настойчивостью и отнестись к следующему профессиональному этапу более осознанно. Кажется, настало время добавить к привычным рабочим проектам еще один - проект собственного развития. Чтобы его не провалить, Day.Az представляет вашему вниманию ТОП-7 эффективных советов.

Помогите начальнику вас эвалюировать

Чтобы оценить успех любого проекта, необходимы критерии. Вы и ваша команда - в некотором роде проект вашего прямого руководителя. И чтобы оценить ваш успех, ему необходимо понимать, как быстро и насколько качественно вы прогрессируете. Облегчите ему эту задачу. Предложите обсудить ваше развитие на ближайшие полгода. Подумайте вместе, чего вам не хватает, чтобы занять более высокую позицию в компании и взять на себя больше ответственности. Определите, что поможет вам овладеть новыми навыками или подтянуть слабые стороны. И обязательно выделите критерии, по которым спустя полгода вы сможете претендовать на повышение. Так у вас обоих появится четкий план, результаты которого можно будет легко отследить.

Помогите начальнику вам помочь

Поверьте, грамотный адекватный руководитель заинтересован в том, чтобы вы развивались, сохраняли мотивацию и максимально реализовывали себя в рамках компании. Однако, у него вероятно есть масса других задач кроме того, чтобы следить за вашим профессиональным и личностным прогрессом. Потому если вы проявите проактивность и сами скажете, чем он мог бы вам помочь в достижении новых высот, с вероятностью 99% ваш руководитель будет благодарен и сделает все от него зависящее.

Ведите счет своим успехам

Даже если вы и не подумываете о смене работы, не ленитесь вести профессиональное портфолио. Оформляйте каждый успешный проект, к которому вы приложили руку, описывая поставленные задачи, найденное решение, реализацию и результаты, которые ваша работа принесла для компании. Отмечайте, чему вы научились в процессе и какие новые навыки приобрели. Постепенно наполняя портфель проектами, вы и сами будете лучше понимать свою ценность для компании и подготовите красноречивую аргументацию для вашего повышения.

Одиночек не повышают

Мы не призываем вас к тому, чтобы развернуть масштабную предвыборную кампанию среди сотрудников. Но все же не забывайте о силе нетворкинга. Во-первых, никогда не знаете, когда и чья вам понадобится поддержка. Во-вторых, вы должны хорошо знать коллектив, которым хотели бы руководить.

Проявите инициативу

В компании со здоровым рабочим климатом она не может быть наказуема. Пускай в мелочах, но не упускайте возможности показать команде и руководителю, что вы готовы делать немножечко больше, чем велит ваш список обязанностей. Присутствуйте, не оставайтесь равнодушным, активно вовлекайтесь в разные процессы в компании. Будь то подготовка тимбилдинга, годовой отчет или субботник, попробуйте проявить немного творчества, оно не останется незамеченным.

Учиться, учиться, и еще раз...

Есть простое правило, помогающее добиться существенного прогресса в работе. Постоянно учиться новому. Причем лучше каждый день продвигаться в обучении хоть немного, хоть на троечку, чем вспоминать о личностном росте раз в год. Онлайн-курс или конференция, мастер-класс или статья на профессиональную тему, коучинг-сессия или второе высшее, - выбирайте формат и запасайтесь вдохновением.

Подумайте, какому профессионалу вы бы доверили приоритетный для вас проект? Наверняка, кроме обязательного исполнителя вы бы хотели видеть в этом человеке способность самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность, гибкость и способность быстро обучаться. А теперь приложите все усилия, чтобы стать этим профессионалом!

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