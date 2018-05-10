Криштиану Роналду станет анимационным супергероем

10 мая 2018 14:49

Футболист команды "Реал Мадрид" Криштиану Ронадду станет центральным персонажем супергеройского мультфильма. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мультипликационный сериал о Роналду будет называться Striker Force 7, над ним уже работают дизайн-студия Graphic India и создатели цифрового и мобильного контента VMS Communications. Персонаж Роналду появится не только в мультфильмах, но и в бумажных комиксах и играх.

По словам Роналду, он всегда был фанатом супергероев. "Футбол соединяет культуры и людей во всем мире, и то же делают известные мультперсонажи. Поэтому я очень рад наконец объединить две своих страсти: футбол и супергероев", - поделился он.

Авторами сериала о Роналду стали сам футболист и медиапродюсер Шарад Девараджан, они же выступят в роли продюсеров.

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