Ученые рассказали, почему нам так не нравится звук собственного голоса

Если вы, однажды услышав запись своего голоса, подумали: "Неужели это я говорю?" - вряд ли вы единственный. Люди постоянно слышат свою речь, но почему же тогда удивляются ее звучанию со стороны? Ответ предельно прост: когда вы говорите, вы слышите не то же самое, что другие.

Доктор Йель Коэн, директор Центра слуховых наук в Медицинской школе Университета Пенсильвании, подтверждает, что ваша речь, записанная на аудионоситель, демонстрирует то, как на самом деле звучит ваш голос. Об этом сообщает Live Science, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Виновниками расхождения в восприятии являются три маленькие слуховые косточки, расположенные в среднем ухе. Они играют ключевую роль в обработке звуков: молоточек, наковальня и стремечко передают звуковые колебания из наружного уха во внутреннее, одновременно усиливая их. Далее из внутреннего уха шум попадает в улитку, где преображается в электрическую энергию, которая доставляет все воспринятые вами данные клеткам вашего мозга. Таким образом звук претерпевает сложнейшую обработку, прежде чем вы осознаете то, что слышите.

Мозг проделывает грандиозную работу по фильтрации и интерпретации звука. Обработка акустической информации с помощью вибрации слуховых косточек называется костной проводимостью уха, а обработка звуковых волн в наружном слуховом проходе - воздушной проводимостью. Всякий раз, когда мы говорим вслух, наш мозг принимает оба типа обработанной информации, чтобы осознать поступивший и изданный звук.

При этом наш собственный голос всегда звучит громче (из-за близкого расположения речевого и слухового аппаратов) и косточки вибрируют интенсивнее. В итоге процесс восприятия акустических данных "смешивает" звук, заставляя нас неверно воспринимать собственный голос, будто он звучит ниже, чем есть на самом деле. По этой причине некоторым людям, слушающим себя в записи, кажется, что они не в меру писклявы.

"Представьте, что в течение полугода у вас не было зеркала, вы не имели представления о своем внешнем виде и вдобавок растолстели. И вдруг перед вами поставили зеркало: вы будете в шоке. То же самое с голосом", - пояснил Коэн.

Негативная реакция на открывшуюся правду объясняется тоже довольно просто: мы часто думаем, что знаем о себе все, и расстраиваемся, выяснив, что ошибались. Но все не так плохо: исследования показывают, что люди, которые слышат свой голос со стороны в режиме реального времени (например, произнося что-либо в микрофон), способны преднамеренно изменять тембр.

Понимание того, как вы звучите, может помочь вам изменять тональность вашей речи в зависимости от ситуации и окружения, убрать акцент, или приобрести его, или замедлить скорость речи. Но кое-что в голосе вряд ли изменится - это ритм,сопровождающий отрезки речи и отвечающий за ее мелодичность. Он зависит от среды и воспитания, и, как правило, им очень сложно манипулировать.

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