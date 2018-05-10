Археологи нашли в Египте гробницу "генералиссимуса" времен Рамзеса II - ФОТО

Археологи обнаружили в некрополе Саккара ранее неизвестную гробницу египетского "генералиссимуса" по имени Иврия, одного из самых успешных военачальников времен расцвета Древнего Египта. Об этом сообщает журнал Luxor Times, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Эта гробница, по всей видимости, строилась и во времена Сети I, и Рамзеса II. Мы еще не завершили ее раскопки, однако уже сейчас можно сказать, что она дала нам огромное количество артефактов, свидетельствующих о крайне высоком социальном статусе упокоенного в ней человека и его семьи", - заявила Ола эль-Агизи (Ola El-Aguizy) из университета Каира.

Саккара, один из самых древних египетских некрополей, была местом упокоения огромного числа фараонов и их ближайших соратников, начиная с эпохи третьей династии Древнего Царства и заканчивая эрой владычества эллинов. Несмотря на то, что активные раскопки ведутся здесь еще с середины 19 века, многие уголки некрополя остаются нетронутыми до сих пор.

К примеру, в начале текущего столетия ученые нашли в Саккаре гигантский могильник, где было захоронено свыше восьми миллионов мумий собак, кошек и других домашних животных, которых их владельцы, по всей видимости, хотели забрать с собой в путешествие к "полям камыша", в древнеегипетский рай.

Эль-Агизи и ее коллеги проводили раскопки в южной части Саккары, рядом с пирамидой фараона Унаса, где находятся могильники знати времен Нового Царства, когда Египет вышел на пик своего могущества. В последний день работ им удалось найти крайне редкую и очень интересную вещь - почти нетронутую гробницу главнокомандующего войск сразу двух фараонов.

Фрески и барельефы, сохранившиеся в этой усыпальнице, помогли ученым раскрыть историю жизни этого военачальника. Иврий, как повествуют эти надписи, начал свою карьеру при Сети I, родоначальнике 18 династии Древнего Египта, и впоследствии он стал одним из приближенных советников и главнокомандующим войск его сына, Рамзеса II.

Помимо записей о победах на восточных границах Египта, которые армии Рамзеса II одержали благодаря его командованию, на стенах упоминаются еще и два других имени - его сына Юппы и внука Хатиэя. Большие размеры усыпальницы и ее богатое убранство, как считает эль-Агизи, говорят о том, что мумии всех трех сановников были погребены в ней. Как полагают археологи, они могут скрываться в центральной части и в западных коридорах гробницы, которые еще предстоит раскопать.

Что интересно, Иврий родился за пределами "царства двух домов" и мигрировал в Египет уже после рождения. Как надеются ученые, дальнейшие раскопки помогут им заполнить оставшиеся пробелы в его истории и понять, какую роль он играл в расширении границ Нового царства и их обороне от захватчиков, о чем повествует одна из найденных фресок.

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