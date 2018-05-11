Астрономы начали поиски инопланетян на миллионе звезд Млечного Пути
Участники проекта Breakthrough Listen начали поиски сигналов внеземного разума, наблюдая сразу за миллионом звезд, обитающих внутри диска Млечного Пути. Об этом сообщает пресс-служба фонда Breakthrough Initiatives, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Теперь у нас есть возможность "просеивать" огромные наборы данных и искать в них следы развитых цивилизаций. Мы надеемся, что мы сможем доказать, что наша планета не является единственным миром Млечного Пути, где есть разумная жизнь", - заявил Дэнни Прайс (Danny Price), руководитель проекта из университета Беркли (США).
В конце июля 2015 года российский миллиардер Юрий Мильнер и покойный британский космолог Стивен Хокинг запустили инициативу Breakthrough Listen, в рамках которой бизнесмен выделит 100 миллионов долларов на поддержку проекта поиска внеземных цивилизаций, который будет построен на базе наработок SETI.
За последние три года ученые и инженеры Breakthrough Listen установили разработанные ими приборы для поисков инопланетной жизни на американский телескоп GBT, его австралийский "кузен" в обсерватории Паркс, а также заручились поддержкой научной команды крупнейшего радиотелескопа мира, FAST, построенного в Китае два года назад.
Год назад участники Breakthrough Listen рассказали о результатах первой попытки найти радиосигналы пришельцев, в рамках которых ученые наблюдали за семью сотнями ближайших к нам звезд. В общей сложности астрономам удалось найти около дюжины "подозрительных" сигналов, однако все они, как считают сами наблюдатели, были порождены природными процессами в недрах звезд или в их непосредственном окружении.
Эта неудача не отпугнула ученых, и сейчас участники проекта начали новую серию наблюдений, масштаб которых на этот раз был расширен на несколько порядков. Очередное обновление телескопа Паркс, проведенное в рамках Breakthrough Listen, позволяет ему одновременно записывать радиосигналы с нескольких миллионов светил, и различать их источники.
Это стало возможным благодаря тому, что теперь эта обсерватория оснащена 13 отдельными приемниками радиосигнала, каждый из которых можно настроить на прием сигнала из разных точек ночного неба и одновременную обработку свыше 100 миллионов радиоканалов.
В общей сложности обсерватория Паркс выделит на эти наблюдения примерно 1500 часов, в результате чего ученые соберут почти 100 петабайт данных, в которых могут скрываться следы существования разумных пришельцев. Лишь небольшая часть этих данных, в силу их огромного объема, будет сохранена после первичной обработки.
Помимо рукавов Галактики, участники Breakthrough Listen будут наблюдать и за звездами в центральной ее части, где, как сегодня считают некоторые астрономы, жизнь не должна существовать из-за частых вспышек сверхновых. Как надеются Прайс и его единомышленники, их эксперименты помогут проверить, так ли это на самом деле или нет.
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