Точный гороскоп на пятницу

Сегодня путеводной звездой в вашем гороскопе станут желания и чувства, так что день обещает быть непредсказуемым, насыщенным, но в целом успешным. Даже если вы спланировали этот день заранее "от" и "до", вам вряд ли удастся выполнить все пункты этого плана. В любых важных вопросах, особенно в вопросе финансов, вам стоит проверять информацию и не действовать по наитию - такая тактика принесет хорошие плоды. В течение дня возможны новые перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей. Не сдерживайте свою тягу к общению, и тогда сегодня у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились.

Овен

Сегодня Овну будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Овен может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Овен со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Телец

Даже самый скептически настроенный Телец имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на его глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Тельца или же с тем, что происходит вокруг него. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Тельца из колеи, мешая сосредоточиться на делах.

Близнецы

У Близнецов будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Близнецы способны произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке - и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Близнецам стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Рак

Звезды гороскопа сулят Раку успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство - все это сегодня будет удаваться Раку легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все - воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Лев

Мелкие нестыковки и неприятности заставят Льва мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Льва быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими - второй такой Льву вряд ли представится в ближайшие недели.

Дева

Голова Девы будет настолько забита различными вопросами, что она рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от нее находиться в нескольких местах одновременно или же перед ней будет поставлена задача, разобраться с которой Деве необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Деве для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Весы

Секрет успеха Весов в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если они сумеют ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить их из колеи. Благодаря этому настрою, Весам будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы они получат сами, на другие - спросив совета у окружающих. Да и сами Весы в течение дня не раз помогут тем, кто нуждается в них. "Чувство локтя и взаимовыручка" - с этим девизом Весы сегодня способны совершить невозможное!

Скорпион

Сегодня события вокруг Скорпиона будут отражением его собственных поступков, мыслей и чувств. "Что посеешь, то и пожнешь" - девиз сегодняшнего дня. Если Скорпион будет настроен к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят ему той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Скорпиону сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, - и вы не пожалеете.

Стрелец

Стрельца в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе - домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодняне отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти.

Козерог

В течение дня от Козерога потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод - в частности, связанных со своими доходами. Если же Козерог предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Водолей

Водолей вряд ли упустит свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к нему в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Водолей будет буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеет использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня - отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты - если, конечно, у Водолея есть веские доводы "за".

Рыбы

Рыбы могут с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к ним. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сами Рыбы сегодня буквально лучатся спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ними рядом. Звезды гороскопа советуют Рыбам запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

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