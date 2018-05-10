Пилот раскрыл секреты выживания
Пилот самолета рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. Об этом пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам капитана Boeing-787 Дейва Инча, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход, и посчитать количество препятствий, которые стоят на пути к нему, на случай, если самолет будет задымлен.
Пилот также подчеркнул, что нельзя вставать с места до тех пор, пока бортпроводники не попросят об этом. "Не открывайте никаких дверей или окон без предупреждения стюардесс. Если в кабине есть дым, влажный кусок ткани может спасти вам жизнь", - добавил Инч.
Он также напомнил, что нельзя надувать спасательный жилет, находясь в салоне авиалайнера. В противном случае, если самолет заполнится водой, пассажир в надутом жилете окажется в ловушке.
Кроме того, по словам Инча, после выхода из кабины необходимо как можно дальше отодвинуться от дыма и огня и не ложиться в высокую траву.
"Большинство авиакатастроф случаются спонтанно, и их невозможно предсказать. Если вам удалось выжить, то слушайте указания бортпроводников и не принимайте никаких решений самостоятельно", - посоветовал пилот.
В марте 2017 года Международная ассоциация воздушного транспорта назвала самолеты самым безопасным видом транспорта при путешествиях на большие расстояния. К такому выводу эксперты IATA пришли, изучив ситуацию с инцидентами в сфере коммерческой авиации за 2016 год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!