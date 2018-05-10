Туристы вызывают десятую часть глобальных выбросов СО2

На долю международного и внутреннего туризма во всем мире приходится 8% выбросов парниковых газов. Это в четыре раза больше, чем считалось ранее, говорится в исследовании австралийских специалистов. О выводах ученых сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ведущего автора исследования, сотрудницы бизнес-школы при Сиднейском университете Арунимы Малик, туристический сектор развивается быстрее, чем другие сферы экономики. Доходы туризма, по прогнозам, будут увеличиваться на 4% ежегодно до 2025 года Из-за этого углеродный след бизнеса путешествий быстро расширяется. Как подсчитали ученые, с 2009 по 2014 годы выбросы туристического сектора выросли на 15% до 4,5 млрд т CO2-эквивалента.

Крупнейшим источником выбросов эксперты признали туристический сектор США. В десятку также входят Германия, Канада и Великобритания. По словам ученых, благодаря увеличению среднего класса на верхушку рейтинга попали страны с развивающимися экономиками. Китай занял второе место, Индия, Мексика и Бразилия - четвертое, пятое и шестое места соответственно.

"Спрос жителей Китая и Индии на путешествия быстро вырос за последние несколько лет. Эта тенденция может сохраниться и в следующем десятилетии", - рассказал AFP соавтор исследования, профессор бизнес-школы при Квинслендском университете (Австралия) Йа-Сен Сун.

Четверть выбросов приходится на международные путешествия. "Беспокоит то, что люди с растущим доходом склонны путешествовать дальше, чаще и использовать самолеты", - сетует Сун. Общее число авиапассажиров, как прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), удвоится к 2036 году до 7,8 млрд в год. На авиационный сектор уже приходится 2% антропогенных выбросов CО2.

В 2016 году 191 страна заключила сделку (добровольную до 2027 года), согласно которой авиапромышленность сократит большую часть выбросов после 2020 г., отправив около 2% доходов на восстановление лесов и другие проекты по сокращению выбросов углерода в атмосферу.

Как считает ответственный секретарь Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата Патриция Эспиноза, сократить выбросы - "в интересах" представителей туристического бизнеса. "Многое из того, что они продают, зависит от природоохранной политики и мер по предотвращению худших последствий изменения климата", - заметила политик.

"С точки зрения устойчивости может понадобиться ограничить путешествия", - отметил Сун. Однако специалист признал, что сдержать растущий интерес к путешествиям - трудная задача. Он также заметил, что менять поведение путешественника - призывать его меньше ездить, оставаться ближе к дому, компенсировать выбросы углерода - медленный и малоэффективный процесс. Как считает специалист, ускорить сокращение выбросов могли бы налоги на углерод и схемы торговли CO2 в авиационном секторе.