Ученые предложили изготавливать из водорослей 30 видов продукции

Специалисты Камчатского государственного технического университета - одного из крупнейших вузов региона - презентовали более 30 видов продукции, изготовленной из морских водорослей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает краевое правительство.

"Это результаты первичной переработки водорослей (сухая ламинария, крупка, мука, микронизированная пудра, гель), продукты питания (хлебобулочные, макаронные и кондитерские изделия, чипсы, сублимированные супы, роллы, соки и коктейли), фармацевтические средства и косметические товары", - говорится в сообщении.

Власти Камчатки поддержали инновационные разработки представителей университета, учитывая, что у берегов полуострова сосредоточены большие запасы этого биоресурса, который сейчас практически не перерабатывается.

"Учитывая, что все больше людей задумываются о правильном питании, я думаю, что у подобного проекта есть будущее. Тем более что основу для производства дарит камчатская природа", - приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора края Ирины Унтиловой.

Она призвала ученых организовать расширенную презентацию продукции из водорослей для камчатских предпринимателей, отметив, что многие бизнесмены могут заинтересоваться данным производством и организовать его в промышленных масштабах.