Как увиденное зависит от услышанного

Наша способность различать цвета зависит не только от нашего зрения. К такому выводу пришли исследователи из университета Ланкастера Айна Касапонса и Панос Атанасопулос, передает Day.Az со ссылкой на MixStuff.

Количество слов для обозначения цветов в разных языках может варьироваться в широких пределах: всего от двух, как в языке басса, на котором говорят в Либерии, до шестнадцати наименований в японском языке. Лингвисты также выяснили, что то, какие цвета представлены в языке зависит от того, сколько в этом языке в целом слов для обозначения цвета. Так, в тех языках, в которых есть только два таких слова, они почти всегда будут означать чёрный и белый (темный и светлый). Если в языке три слова, то третьим цветом будет красный, и так далее для зелёного, жёлтого и синего.

Кроме того, то, какие цвета мы можем различать, зависит от того, для каких цветов есть названия в том языке, на котором мы говорим. К примеру, в японском, русском и греческом языках есть разные названия для светло-синего и тёмно-синего. Когда человек, говорящий на английском, посмотрит на небесно-голубую и тёмно-синюю футболку, то скажет: "Смотрите, пара синих футболок!", а русскоговорящий человек с ним не согласится. И если вы проведёте много времени, общаясь на языке, в котором количество слов для обозначения цветов иное, чем в вашем родном языке, то ваше восприятие цвета также может измениться - согласно одному исследованию греки, долго пробывшие в Великобритании, перестали различать два оттенка синего и начали относить их к одному цвету.

И футболками всё не ограничивается. В современном японском есть два разных слова для обозначения синего и зелёного, однако в древнем японском было всего одно - ао. И эта историческая связь между зелёным и синим до сих пор существует. Например, светофоры в Японии используют цвет ао в качестве сигнала "движение разрешено", и, соответственно, иногда на них загорается не зелёный, а синий. Кроме того, зелёный и синий обозначаются одним словом и в некоторых других языках, например вьетнамском, валлийском или в языке пушту.

Похоже что человек, в целом, лучше различает тёплые цвета, такие как красный и жёлтый, нежели чем холодные (синий или зелёный). В исследовании, проведённом в 2017 году, психологи обнаружили, что, вне зависимости от языка или культуры, людям было проще говорить о тёплых цветах, нежели чем о холодных, имея перед глазами таблицу с ячейками разных цветов. Исследователи предположили, что нам проще рассказывать о тёплых цветах потому, что они более важны для нас: "Вещи, которые нам небезразличны, обычно более приятные и тёплые, а неважные объекты - более холодные". Они так же предположили, что причина появления новых слов для описания цветов - индустриализация.

После изучения племени цимане, которое живут в Боливии на реке Амазонке и занимаются охотой и собирательством, исследователи выяснили, что туземцы для описания знакомых природных объектов (например, незрелый банан) редко используют цвет, зато гораздо более часто они его используют при описании искусственно окрашенных объектов (красная чашка). Индустриализация, по гипотезе учёных, увеличивает потребность языка в словах, обозначающих цвет, поскольку единственным различием между двумя одинаковыми объектами (например, двумя пластиковыми кружками) может являться их цвет.

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