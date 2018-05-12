Выход один на один: Москва примет финал Кубка России по киберфутболу - ВИДЕО

Вы в курсе, что киберспорт уже два года как носит статус официального вида спорта? Ничего удивительного: некоторые соревнования по компьютерным играм собирают огромную аудиторию, намного больше, чем у многих традиционных дисциплин. Поверьте, пройдет не так много времени, и киберспорт в сетке "Матч ТВ" станет такой же нормой, как трансляции с футбольных стадионов.

А может, дойдет и до того, что на трансляциях с футбольных стадионов будут показывать киберспорт. Федерация компьютерного спорта уже активно сотрудничает с Российским футбольным союзом. В декабре прошлого года они совместно провели чемпионат страны по интерактивному футболу, а в ближайшие выходные сильнейшие игроки в FIFA 18 встретятся в гранд-финале Кубка России. Судя по всему, будет еще жарче.

Подождите, мы сказали, что на футбольных стадионах, возможно, будут рубиться на джойстиках? Так такое уже было! На аренах профессиональных клубов прошел один из этапов Кубка. Всего же в гранд-финал пробились 64 человека, которые умеют делать так, чтобы Месси играл еще лучше, чем в реальной жизни. Сразятся они на сцене московского клуба Yota Arena (Дмитровское шоссе, дом 27к1). Победитель получит путевку в плей-офф EA SPORTS FIFA 18 Global Series и большую часть призового фонда размером в миллион рублей.

12 и 13 мая ожидается очень бодрое мероприятие. Матчи будут транслироваться на большом экране, а комментировать их будет лично Виктор Гусев - футбольный комментатор, без которого не обходится ни один чемпионат мира. Для гостей турнира организуют встречи с ютуберами, автограф-сессии, розыгрыши подарков (в том числе Sony PlayStation 4), зоны VR и много чего еще. Ах да, там есть бар.

Игры стартуют в 10 утра и в субботу, и в воскресенье. Вход свободный. Приходите, даже если считаете, что PES круче, чем FIFA.