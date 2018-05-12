Лучшая месть: ссора с бойфрендом заставила австралийку похудеть на 65 кг - ФОТО

Студентка, страдающая от лишнего веса, однажды поставила себе цель похудеть на пять килограммов, когда ее бывший бойфренд назвал ее толстой. В итоге она сбросила целых 65 кг и сейчас активно демонстрирует подтянутую и спортивную фигуру в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

25-летняя Хэйли Уэстоби из Сиднея в первый год учебы поправилась до 119 кг: ее образ жизни мало отличался от принятого среди студентов - много фастфуда и выпивки. Ее бывший парень назвал девушку толстой. На волне обиды она начала активно заниматься и бороться с лишним весом, променяв вредные привычки на изнурительные тренировки в спортзале. Прошло около пяти лет, и Хэйли похудела на 65 кг.

Теперь она весит 54 кг и встает в половину шестого утра каждый день, чтобы заниматься и поддерживать стройность. Хэйли совсем не пьет алкогольных напитков. "До того как мне стали говорить о весе, я не осознавала, насколько я поправилась. Это происходило постепенно с момента начала учебы в университете, где я набрала "десятку первокурсника", а потом еще немного из-за студенческой диеты, состоящей из фастфуда и выпивки".

"Когда отошел ступор осознания того, сколько веса я прибавила, я вынуждена была присмотреться к своему ночному образу жизни. Я поняла, что просто распустилась. И решила поставить себе достижимую цель - похудеть на пять килограммов. Я была впечатлена, насколько быстро они ушли. Так что я продолжила, по ходу движения узнавая о том, как заниматься и питаться".

"Сейчас я сбросила абсолютно естественным путем 65 кг и очень горжусь тем, чего достигла. Мое тело больше никогда не заставит меня краснеть", - говорит Хэйли.

До начала учебы в университете Хэйли была физически активной девушкой-подростком, обожала бегать и заниматься спортом. Она рассказывает: "Я постоянно бегала спринты по 100 метров и была очень активной. Но когда мне было 18, я получила травму правого колена, и врачи сказали, что мне больше нельзя бегать. Переход от стопроцентной отдачи до полного ничегонеделанья привел к тому, что я быстро набрала вес. К моменту учебы в университете я набрала 10 кг и весила 65 кг".

"После этого было легко расслабиться, следуя студенческому образу жизни. Я полностью забыла о спорте и вместо этого проводила свободное время, общаясь с людьми в пабах и клубах. Здоровая еда домашнего приготовления испарилась, ей на смену пришли дешевые и экономные решения вроде лапши, сэндвичей и иногда даже "Макдоналдса"", - говорит девушка.

Ссора с бывшим парнем заставила Хэйли осознать, что она сильно поправилась. Невзначай брошенная фраза, которая была сказана не со зла, дала девушке тот самый необходимый импульс. "Мы спорили о какой-то глупости, и в конце он посоветовал мне немного похудеть. В глубине души я знала, что он не со зла. Это сорвалось с языка и показало, что он очень обеспокоен моими размерами".

"Позже я взвесилась, и оказалось, что я вешу 119 кг. Это был мой самый большой вес за всю жизнь", - вспоминает Хэйли. Тогда она решила похудеть на пять килограммов. "Я хотела начать с чего-то, чего смогу достичь, поэтому поставила себе целью пять килограммов. Иначе мне бы казалось, что цель неподъемная. Убрав из рациона вредную еду и алкогольные напитки, я была удивлена, как быстро я начала терять вес. Как только пять килограммов ушли, я решила сбросить еще пять, а потом - еще".

Хэйли говорит: "Фитнес - большая часть моего пути. Когда я начала снова привносить его в свою жизнь, я заново влюбилась в спорт. Я чередовала упражнения. Я полюбила занятия по сайклингу и училась поднимать веса. Вскоре мое тело начало становиться стройнее и подтянутее, чем когда-либо раньше".

Девушка соблюдает рацион с высоким содержанием белка, что помогло ей заменить избыточные жировые отложения на мышечную массу. "Почти каждый день я встаю в 5:30 утра, чтобы успеть позаниматься перед работой. После этого съедаю миску домашней овсянки. На обед у меня 200 граммов чистого мяса с овощами и что-то аналогичное на ужин. Это большая разница по сравнению с моим прошлым питанием, состоявшим из макарон и хлеба. Плоды моих усилий отразились на фигуре".

Хэйли утверждает, что главную роль в ее успехе сыграл отказ от алкоголя. "Люди не осознают, как много калорий и сахара содержится в бокале вина или пива, которое они так любят. Поначалу было тяжело бросить, так как я всегда была очень общительной. Но я поняла, что все равно могу проводить время с подружками и не пить. Часто люди даже не замечают, что я не пью, так как моя газировка с лаймом на вид почти не отличается от того, что в бокалах у остальных".

Конечно, и у Хэйли бывают дни, когда ей тяжело заставить себя пойти в спортзал. Но ей помогает ее новый бойфренд, 35-летний Нэтан, который подбадривает ее на пути к цели. "Я познакомилась с Нэтаном в спортзале полгода назад, и он меня очень поддерживает. Озабоченность своей фигурой для нас - реальность, и иногда, когда я смотрю на себя, то все еще слышу те слова: "Тебе надо похудеть". Но я использую это как мотивацию, чтобы ходить в спортзал, и даже начала помогать другим женщинам, с которыми познакомилась в социальных сетях: делюсь с ними рецептами и советами".

"Я гораздо счастливее, когда занимаюсь спортом и правильно питаюсь. Я стала лучше как человек благодаря своему преображению. Я просто хочу помочь людям достичь своих целей, чтобы они чувствовали себя так же комфортно в своем теле, как я. Я похудела на 65 кг только за счет спорта и диеты, и я - пример того, что изменения действительно возможны. Если бы мой бывший не сказал эту фразу, не знаю, была бы я такой, как сейчас. Я благодарна за то, что это привело меня к такому результату".