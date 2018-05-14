Трогательная история спасения хаски - ФОТО

Удивительная трансформация и трогательная история спасения: на Бали истощенная бездомная собака за десять месяцев превратилась в красавицу хаски. Все это благодаря неравнодушным людям, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Если вы хотя бы раз были на острове Бали, то, скорее всего, знаете, что кроме удивительных пейзажей и океанских волн тут есть серьезная проблема бездомных животных. Нередко на балийских улицах или пляжах можно увидеть и беспризорных породистых собак.

В начале нулевых на Бали участились случаи бешенства, поэтому местные власти запретили ввозить на территорию острова животных. И хотя формально ввоз питомцев запрещен, все решается взятками, а породистая собака или кошка стала в некотором роде символом статуса, дорогой игрушкой, которую позволить себе может не всякий. Некоторые балийцы заводят собак, но при этом держат их в клетках, как будто не понимая, что это живое существо, которому нужно внимание и уход. Породистую собаку могут украсть, как крадут мотоцикл, передарить, а если она потеряла товарный вид - просто выкинуть на улицу.

Неизвестно, как именно маленькая хаски попала на улицу, но, когда 26-летний индонезиец Рико Соегиарто наткнулся на нее в балийской столице, казалось, она вот-вот испустит дух.

Тощая, облезлая, вся покрытая болячками - от обычного бездомного бали-дога на грани смерти ее отличали только ярко-голубые глаза. Сердобольный Рико, который работает администратором в отеле, не смог пройти мимо.

"Я сразу понял, что в ней есть что-то особенное, - признался Рико. - Все дело в сердце и чувствах. Я нашел собаку, когда шел на работу. Пес лежал прямо посреди улицы и едва дышал".

Рико понял, что должен дать собаке второй шанс, и решил выходить измученную бедняжку. Он назвал свою новую питомицу Хоуп (в переводе с английского - "надежда").

Хоуп стала полноправным членом семьи, разделив кров с Рико, его девушкой и еще четырьмя собаками.

Рико пришлось немало постараться, чтобы привести Хоуп в порядок. Он вымыл ее, выстриг колтуны, а потом начался непростой процесс выведения подкожного клеща.

Хоуп ожидали многочисленные визиты к ветеринару.

Когда Рико подобрал ее, она была еще щенком. Ей действительно очень повезло попасть в любящие руки.

Время шло, и нормальное питание, любовь и забота постепенно делали свое дело. Мало-помалу Хоуп стала напоминать хаски.

Через 10 месяцев после первой встречи с Хоуп Рико поделился снимком ее потрясающего перевоплощения.

Сейчас у Хоуп гладкая здоровая шерсть, веселые глаза и ласковый, добродушный характер.

"Единственное, что меня сейчас волнует, - это то, что Хоуп очень дружелюбная, а на Бали хватает воров, и она может доверчиво побежать за незнакомцем", - тревожится Рико.