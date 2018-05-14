Трогательная история спасения хаски - ФОТО
Удивительная трансформация и трогательная история спасения: на Бали истощенная бездомная собака за десять месяцев превратилась в красавицу хаски. Все это благодаря неравнодушным людям, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Если вы хотя бы раз были на острове Бали, то, скорее всего, знаете, что кроме удивительных пейзажей и океанских волн тут есть серьезная проблема бездомных животных. Нередко на балийских улицах или пляжах можно увидеть и беспризорных породистых собак.
В начале нулевых на Бали участились случаи бешенства, поэтому местные власти запретили ввозить на территорию острова животных. И хотя формально ввоз питомцев запрещен, все решается взятками, а породистая собака или кошка стала в некотором роде символом статуса, дорогой игрушкой, которую позволить себе может не всякий. Некоторые балийцы заводят собак, но при этом держат их в клетках, как будто не понимая, что это живое существо, которому нужно внимание и уход. Породистую собаку могут украсть, как крадут мотоцикл, передарить, а если она потеряла товарный вид - просто выкинуть на улицу.
Неизвестно, как именно маленькая хаски попала на улицу, но, когда 26-летний индонезиец Рико Соегиарто наткнулся на нее в балийской столице, казалось, она вот-вот испустит дух.
Тощая, облезлая, вся покрытая болячками - от обычного бездомного бали-дога на грани смерти ее отличали только ярко-голубые глаза. Сердобольный Рико, который работает администратором в отеле, не смог пройти мимо.
Рико понял, что должен дать собаке второй шанс, и решил выходить измученную бедняжку. Он назвал свою новую питомицу Хоуп (в переводе с английского - "надежда").
Хоуп стала полноправным членом семьи, разделив кров с Рико, его девушкой и еще четырьмя собаками.
Рико пришлось немало постараться, чтобы привести Хоуп в порядок. Он вымыл ее, выстриг колтуны, а потом начался непростой процесс выведения подкожного клеща.
Хоуп ожидали многочисленные визиты к ветеринару.
Когда Рико подобрал ее, она была еще щенком. Ей действительно очень повезло попасть в любящие руки.
Время шло, и нормальное питание, любовь и забота постепенно делали свое дело. Мало-помалу Хоуп стала напоминать хаски.
Через 10 месяцев после первой встречи с Хоуп Рико поделился снимком ее потрясающего перевоплощения.