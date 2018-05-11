Канал Fox закрыл два сериала

В 2015 году "Последний человек на Земле" наделал немало шума благодаря своей (понятной из названия) концепции, которая просуществовала всего несколько эпизодов - дальше сообщество людей, переживших конец света, начало стремительно расти, а шоу потеряло почти весь свой первоначальный шарм.

Тем не менее "Последний человек на Земле" всё-таки продержался четыре сезона. Более того, у авторов были надежды и на пятый, однако Fox внезапно решил закрыть сериал, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Для фанатов это особенно неприятный поворот, так последний эпизод, вышедший 6 мая, оставил после себя клиффхэнгер.

По данным The Hollywood Reporter, однокамерная комедия с 22 минутными эпизодами может найти себе новый дом в онлайн-кинотеатре Hulu. Создатели сериала надеются на то, что им позволят доснять короткий сезон, завершающий все основные сюжетные линии.

Кроме того, в Fox приняли решение закрыть и "Бруклин 9-9" - комедию про полицейских в стиле британского "Офиса". Шоу продержалось в эфире пять лет (и прошло знаковую отметку в 99 серий), а его последний эпизод выйдет в эфир 20 мая.

У комедии с Энди Сэмбергом в главной роли тоже есть шансы на сделку с Hulu. Variety считает, что сериалом также может заинтересоваться и NBC.

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