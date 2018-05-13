Какую тайну хранят фотографии Викторианской эпохи - ФОТО

В эпоху правления королевы Виктории в Великобритании с появлением такого чуда, как фотография, были приняты довольно странные для современного человека практики. Возможно, это объясняется совсем другим отношением людей XIX века к смерти, ведь в то время и обычный грипп мог погубить здорового и молодого человека, так что смерть была обычным и привычным явлением. В наше же время принято избегать темы смерти, мы стараемся скрывать от детей этот закон природы, обходить стороной в разговоре и бояться ее.

Данные фотографии Викторианской эпохи демонстрируют желание людей запомнить своих любимых, оставить их образ с собой на всю жизнь, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Современного человека, конечно же, испугают фотографии, на которых уже покинувшие наш мир люди стоят, сидят рядом со своими близкими или мирно спят.

Фотографии проживших полную жизнь, пожалуй, не так сильно удивляют.

Но вот кадры, на которых женщина держит свою мертвую дочь, уже вызывают гнетущее чувство тоски.

Еще более трагичны фотографии, на которых родители держат на руках своего маленького ребенка.

Очевидно, в Викторианскую эпоху было принято делать фотографии умерших детей. Иногда ребенка фотографировали среди его любимых вещей.

Часто члены семьи фотографировались вместе с усопшими.

Иногда умерших фотографировали в положении стоя при помощи специального стенда или ассистента. Например, на этой фотографии можно увидеть руку, которая держит голову мальчика.

Фотографы делали всё, чтобы придать покинувшим наш мир как можно более "живой" вид. Например, протыкали зрачки.

Часто фотографы располагали тела так, чтобы казалось, будто человек просто заснул.

Да, англичане славятся своей любовью и к животным.