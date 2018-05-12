Ножи, сыгравшие важную роль в истории человечества - ФОТО

История ножей началась около 75 тысяч лет назад. В течение многих веков нож преображался от заостренного куска камня до изящного выполненного из стали инструмента, равно используемого как в быту, так и в качестве оружия.

У каждого народа конструкция ножа менялась в зависимости от его назначения и доступных материалов. Часто форма заимствовалась местными жителями у ножей и кинжалов народов завоевателей.

А отдельные экземпляры становились легендой и окружались завесой тайны. Но ни один древний человек, будь он по профессии охотник, воин или жрец божественного культа, не представлял свою жизнь без этого незаменимого орудия. Day.Az со ссылкой на Trendymen представляет ножи, сыгравшие важную роль в истории человечества.



Копис

Тяжелый, с искривленным вперед клинком нож, известный под именем копис, использовался древними греками для разделывания туш или жертвоприношений. Усовершенствованный до одноручного меча, копис смог объехать полмира вместе с победоносной армией Александра Македонского.

Туми

Церемониальный нож туми использовался для жертвоприношений инкским богам. Так же как и улу, у него характерное полукруглое лезвие.

Туми изготавливался из бронзы, меди, золотых сплавов и серебра. Рукоятка изображает Найм Лапа, легендарного вождя одного из племен.

Скрамасакс (сакс)

По сути, является коротким мечом древнегерманских народов, однако до полноценного клинка чуть-чуть не дотягивает.

Этот нож, длиной редко превышавший 30 см и толщиной около 5 мм, прекрасно протыкал кольчуги и легкие кожаные доспехи. По легенде, именно в честь него были названы саксы.



Керамбит

Этот специфически искривленный клинок начинает свою историю на острове Ява в племени Сунда. После смерти короля Пак Макана, члены его племени уверили в то, что его душа переселилась в тигра и начали использовать оружие, повторяющее форму когтей этого зверя.

Керамбит имеет заточку с внутренней стороны и держится обратным хватом, для лучшего контроля, указательный палец просовывается в кольцо. Наружную часть лезвия индонезийцы имели привычку покрывать смертоносным ядом.

Крис

Так же как и керамбит, крис появился на Яве и широко распространился в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Этот волнообразный колющий клинок всегда делался с 7 или 13 изгибами, что имело особый сакраментальный смысл.

На войне мужчина носил с собой три криса: свой собственный, родовой кинжал своей семьи и кинжал семьи своего тестя.



Улу

Традиционный нож, распространенный среди народов Севера. Чаще всего улу имеет лунообразную или полукруглую форму и его рукоятка, из рога оленя, кости моржа или цельного дерева, крепится прямо к обуху.

Этот необычный нож использовался как для приготовления пищи, так и для свежевания, обработки шкур, кройки и много чего еще.



Танто

Кинжал самурая. Танто - односторонне заточенный клинок, имеющий длину от 15 до 30,3 см. Если длиннее - это уже вакидзаси, короткий меч.

Танто использовался как вспомогательное оружие (для отрезания голов и харакири) и никогда как нож - для этого существовал носимый в пару к танто маленький ножик когатана.

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