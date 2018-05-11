Путешествие азербайджанца в Ашхабад – белый город без черных автомобилей, уникальная архитектура - ФОТО

В рамках участия в Международном форуме "Великий шелковый путь - к новым рубежам развития" и торжественного открытия Международного морского порта Туркменбаши корреспондент Trend находился в столице Туркменистана Ашхабаде, передает Day.Az.

Ашхабад (Aşgabat) - удивительный город, крупнейший административно-политический, промышленный, научный и культурный центр государства. Название города произошло от aşg - любовь и abat - населённое место или город.

В 2013 году город был включён в Книгу рекордов Гиннесса как самый беломраморный город в мире (около шестисот новых зданий, облицованных белым мрамором). Этот город знаменателен и такими рекордами, как самый большой фонтанный комплекс (27 синхронизированных фонтанов), самое большое Колесо обозрения закрытого типа и самое большое архитектурное изображение звезды - восьмиконечная звезда Огуз-хана на Телебашне.

Ашхабад поражает своей красотой как днем, так и в вечернее время, когда все вокруг переливается яркими красками огней.

В столице поражает чистота и четкая планировка, широкие улицы и зеленые насаждения, современные архитектурные жилые и общественные здания, спортивные сооружения, построенные к Азиатским играм 2017 года. В Олимпийском городке даже открыта монорельсовая система длиной более 5138 метров, построено восемь станций, между которыми курсируют три вагона.

Есть здесь и свои особенности. В частности, поскольку город абсолютно белый, в нем практически нет черных автомобилей. Некоторые здания построены, как говорится, со смыслом. К примеру, здание нового международного аэропорта построено в виде сокола (лачин), расправивших крылья, здравоохранения - в виде кобры (вспомните медицинский знак со змеей), здание связи - в виде телефона, здание образования - в виде открытой книги и т.д. Здесь даже автобусные остановки представляют из себя интересные современные домики. Все гостиничные комплексы и административные здания изнутри убраны богато, с позолотой и орнаментами.

На многих зданиях отождествлены символы Туркменистана - восьмиконечная звезда и ахалтекинская лошадь. Туркмены особо чтят национальные традиции, и поэтому все женщины ходят на работу, в гости, на различные мероприятия в национальных платьях. Очень красиво смотрится!

Люди здесь очень гостеприимные, дружелюбные, во время пребывания в городе были окружены заботой и вниманием. Гостей, прибывших на мероприятие, в аэропорту встречали представители МИД Туркменистана. Мы вылетали из страны через VIP- зал.

Самое популярное блюдо в Туркменистане - плов. Его готовят из молодой баранины, моркови, риса и лука. Существуют десятки способов его приготовления, но основными ингредиентами всегда были рис и мясо (чаще баранина или птица), к которым добавляют овощи, лук, перец, сухофрукты, приправы.

Туркмены, как и азербайджанцы, особо относятся к хлебу. Приготовление национального хлеба - чорека - здесь настоящее искусство. Тендир (глиняная печь), где выпекается чорек, считается самым святым местом в жилище, да и сам чорек всегда почитался, как защищающий оберег. Среди особо лакомых блюд - говурма или чекдирме (жареная баранина), бёрек (туркменские манты), ишлекли (круглые пирожки, с мясом и луком), кебаб - различные виды туркменского шашлыка и т.д. Богата туркменская кухня и первыми блюдами. В основном, это супы на мясном бульоне. Очень распространена шорпа - бульон из баранины с добавлением картофеля и помидоров, а также умпач-заши (мучной суп), унаш ( суп с лапшой и фасолью), мастава (рисовый суп с овощами) и т.д.

Здесь потрясающие рыбные блюда. Например, жарят рыбу на вертеле, кипящем масле, готовят в специальных котлах, при этом добавляют в блюда рис, урюк, изюм, кунжут, гранатовый сок. Из осетровых готовят изумительный шашлык - балык-шара, а еще, обжаренная и тушеная в горшочках рыба - балык гавурда. Добавляют рыбу даже в плов, вместо мяса.

Особого внимания заслуживают знаменитые туркменские дыни, местные фрукты, арбузы. Любимым напитком у туркмен является айран и чай, особенно, зеленый.

Можно многое написать об этом замечательном городе, но предлагаем лучше посмотреть фоторепортаж...

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