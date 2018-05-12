Точный гороскоп на субботу

Сегодня звезды гороскопа склоняют к активной самостоятельности. Быть дипломатичным, особенно с вышестоящими, будет трудно как никогда, а идти на поводу или действовать по чужой указке - практически невозможно. Поэтому совет дня - реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты: рубить с плеча или обидеть резким словом сегодня легче обычного. Зато все, к чему у вас лежит сегодня душа и руки, будет удаваться на удивление быстро и четко, да еще и с финансовой выгодой.

Овен

Сегодня Овен будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Овну во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Овен не прогадает!

Телец

Тельцу в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Тельца к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Тельцам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Близнецы

Близнецы, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеют шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с их работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Близнецов. Звезды советуют им держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Близнецов новыми знаниями.

Рак

Звезды гороскопа дают Раку парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Рак - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ему лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Рака полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Лев

Лев будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Лев сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время он потратил бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Львы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Дева

Звезды гороскопа обещают Деве отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Ее позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Дева удивится тому, сколько у нее найдется сторонников! Если же она запустит новый проект, ее ждут замечательные перспективы. Другими словами, Деве сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу ее будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Весы

Весам будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Весов позавидует сам Нострадамус! Зато им прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Весам в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Скорпион

Сегодня чуть ли не с самого утра Скорпиона ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Скорпион в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Скорпиону действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Стрелец

Залогом успеха в делах Стрельца будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Стрелец действует преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Стрелец не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.

Козерог

Козерога ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Козерог вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Козерог отложит в сторону, а важные - спокойно решит в течение дня.

Водолей

Водолей будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Водолея такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Водолей возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!

Рыбы

У Рыб будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, они способны даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

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