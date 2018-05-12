Ученые выяснили, как рост человека влияет на отношения
На комфорт в отношениях может влиять разница в росте пары. Чем выше муж, тем радостнее чувствует себя жена. Вы не замечали? А вот ученые умы из Konkuk University в Южной Корее нашли этому научное подтверждение, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
"Хотя уже давно было известно о том, что женщины выбирают высоких мужчин из-за эволюционных преимуществ, ни одно научное исследование не изучало, насколько человек высокого роста делает счастливой свою жену", - заявил автор исследования Китая Сон.
Ученые выяснили, что значительная разница в росте положительно влияет на уровень женского счастья и качество интимных отношений в паре.
Одна беда, по мнению ученого, связь между ростом и счастьем постепенно ослабевает и может почти полностью исчезнуть через 18 лет брака. Свои выводы ученые сделали на основе взаимоотношений семи тысяч женщин с мужчинами. Те, чьи мужья оказались, мягко сказать, великанами, счастливы в браке.
Интересно, что представительницы прекрасного пола так и не смогли объяснить, чем именно им нравятся высокие кавалеры - они просто выбирали их без логических объяснений.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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