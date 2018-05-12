Ученые проверили первое лекарство, очищающее артерии от бляшек

Медики из США создали особые нанонити, способные удалять холестериновые бляшки и жировые наросты в артериях и других сосудах человека, и успешно проверили их работу на мышах, страдавших от атеросклероза. Результаты опытов были представлены на научной конференции ATVB 2018 в Сан-Франциско, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Развитие атеросклероза можно затормозить, используя статины и другие препараты, уменьшающие концентрацию "плохих" видов холестерина. С другой стороны, статины, как показывают последние опыты, не способны ликвидировать уже существующие следы болезни. Наши нити могут решать эту задачу", - рассказывает Нил Мансукхани (Neel Mnsukhani) из Северо-Западного университета в Чикаго (США).

Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, являются одной из главных причин развития инфарктов и связанных с ними смертей в большинстве стран развитого и развивающегося мира. Как правило, его развитие начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не раскрыли конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в стенках сосудов. С другой стороны, длительные наблюдения за жизнью людей показывают, что курение, неправильная диета и отсутствие регулярных физических нагрузок достаточно сильно повышают шансы на его развитие. Это, однако, не отвечает на главный вопрос - что делать людям, у которых эти бляшки уже есть?

Мансукхани и его коллеги сделали первый шаг к созданию первого реального лекарства от атеросклероза, экспериментируя с короткими белковыми молекулами, которые могут самостоятельно собираться в длинные нитевидные цепочки при попадании в кровь человека.

Ученые модифицировали их таким образом, что их "голова" начала напоминать по своей структуре ключевую часть белка apoA1, отвечающего за очистку клеток от излишков жира, в том числе и холестерина. По задумке биологов, подобные нити будут цепляться за жировые бляшки, отрывать их от поверхности сосудов и транспортировать их в печень, где они будут распадаться на части и постепенно выводиться из кровотока.

Руководствуясь этой идеей, ученые ввели раствор из подобных нитей в тело нескольких мышей, у которых был удален ген LXR, отвечающий за нормальную переработку холестерина в клетках печени. Если подобные грызуны питаются жирной пищей, они быстро приобретают атеросклероз и умирают в результате зарастания аорты большим числом холестериновых бляшек.

Как показали эти опыты, введение даже небольших доз белковых нитей сократило число холестериновых бляшек на 9% и 11% во всех частях кровеносной системы мышей всего за 8 недель лечения, и заметно продлило им жизнь.

Мансукхани и его коллеги надеются, что в ближайшее время они начнут доклинические и клинические испытания этого лекарства. При этом ученые подчеркивают, что не стоит ожидать, что их препарат появится в аптеках уже завтра - на проверку его безопасности и эффективности уйдет еще несколько лет.