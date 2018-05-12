Фильтр от солнца: как не состариться раньше времени

Ультрафиолетовые лучи повреждают генетический материал клеток кожи, вызывая преждевременное старение и кожные заболевания, в том числе рак. Специалисты призывают отказаться от соляриев и не выходить летом на улицу без солнцезащитного крема, хотя химические средства защиты тоже не так уж безобидны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самый опасный для человеческих клеток ультрафиолет (УФ) типа С поглощается озоновым слоем и до поверхности Земли не доходит. Два других вида ультрафиолетового излучения А и В (длинные и средние волны) проникают через атмосферу и воздействуют на все живое.

Основную дозу ультрафиолета принимает кожа. Излучение запускает в биологических молекулах фотохимические реакции. В результате образуется множество свободных радикалов - нестабильных комплексов, охотно вступающих в химическую связь с другими соединениями в клетке.

УФ типа А превращает в свободные радикалы молекулы коллагена - белка, ответственного за гладкость и упругость кожи. Агрессивные белки связываются друг с другом, образуя в клетках целые залежи испорченного коллагена. На коже появляются неровности и морщины, человек стареет раньше срока.

Когда УФ-излучение затрагивает молекулу ДНК и превращает ее в свободный радикал, возникает путаница в генетическом коде клетки. "Буквы ДНК" ошибочно связываются со своими соседями-близнецами, например, тимины с тиминами, а цитозины с цитозинами. В организме есть специальные ферменты, умеющие чинить такие поломки: вырезать поврежденные куски молекулы и восстанавливать их с помощью комплементарной нити ДНК. Однако если проводить слишком много времени на солнце, таких разрывов будет все больше, ферменты перестанут справляться с ремонтом, а из поврежденных клеток со временем разовьются злокачественные опухоли.

"К сожалению, в последние несколько лет все виды рака кожи, в том числе меланома, значительно помолодели. Раньше плоскоклеточный рак кожи, базальноклеточный встречались в основном у пожилых, сейчас ситуация изменилась. Конечно, отчасти это связано с модой: загорелое тело всегда ассоциируется с молодостью, красотой, успехом. Однако на деле злоупотребление загаром приводит в кабинет онколога", - рассказывает РИА Новости Ольга Олисова, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней Сеченовского университета.

По ее словам, на кожу разрушительно действует УФ-излучение спектра А. Это длинноволновые лучи, достигающие поверхности Земли даже в пасмурную погоду. Они проникают в глубокие слои эпидермиса и дермы, повреждая биологические молекулы. Эти лучи ответственны и за фотостарение.

УФ-излучение типа В, вызывающее внешние ожоги, блокируется роговым слоем эпидермиса.

Основное и пока единственное средство против опасного ультрафиолета кроме закрытой одежды - солнцезащитный крем, причем лучше всего - спасающий сразу от обоих типов излучения. Оптимально, когда в нем содержатся фильтры против УФ-лучей типа В и фильтры против лучей типа А в соотношении три к одному.

Фактор солнечной защиты (SPF), который присваивают средству, означает дозу ультрафиолета, пробивающую защиту и вызывающую эритему (покраснения).

"Важно, чтобы солнцезащитный фактор был выше десяти, а белокожим и рыжеволосым лучше сразу использовать крем с фактором 50. Но покупать крем надо только в аптеке. Причем есть хорошие средства российского производства", - уточняет Олисова.

Солнцезащитный крем либо поглощает, либо рассеивает ультрафиолет. В первом случае в состав крема входят органические фильтры, проникающие в кожу и трансформирующие солнечную энергию в тепловую. Во втором - неорганические твердые частицы, остающиеся на поверхности кожи и отражающие УФ-лучи.

Некоторые фильтры, например оксибензон и октилметоксициннамат, считаются опасными и онкогенными, причем не только для человека. Например, на Гавайях планируют запретить солнцезащитные средства, содержащие эти вещества. По мнению ученых, они вызывают генетические повреждения у кораллов и других морских организмов.

"Как правило, вещества, входящие в состав солнцезащитных кремов, безопасны, но никто не проверял, как они взаимодействуют с фотонами и окружающей средой. Когда вы, намазавшись кремом, входите в бассейн с хлорированной водой, на коже немедленно начинается химическая реакция", - объясняет Альберт Лебедев, профессор химического факультета МГУ.

Лебедев вместе с коллегами доказал, что солнцезащитные кремы с авобензоном могут быть опасны для человека, поскольку в водном растворе это вещество распадается на вредные химические соединения.

"При взаимодействии с хлорированной водой и ультрафиолетовым излучением авобензон разрушается с образованием двух десятков органических соединений. Наиболее токсичные из них - фенолы и хлорированные ацетофеноны. Первые могут влиять на работу эндокринной системы, вторые, в частности хлорацетофенон, входят в состав слезоточивого газа, который полиция использует для разгона митингов", - уточняет профессор.

Однако отказываться от солнцезащитных средств не стоит. Главное - намазавшись кремом, не купайтесь в бассейне с хлорированной водой.