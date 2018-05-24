Вот почему в Британии хотят запретить влажные салфетки. Причина весьма банальна... - ФОТО

Сколько раз в общественном туалете ты видел просьбу не смывать в унитаз влажные салфетки и средства женской гигиены? Казалось бы, люди должны понимать, что так делать нельзя, но все эти предупреждающие таблички появляются не просто так.

В Великобритании подошли к этому вопросу серьезно и собираются запретить продажу влажных салфеток. А всё потому, что люди продолжают смывать их в унитаз. Как результат: в 93 % случаев причиной забитых канализационных труб становятся именно салфетки.

Проблема в том, что в составе салфеток есть пластик, то есть они не разлагаются, как бумага. Правительство страны собирается поставить производителей перед выбором: либо они делают салфетки без пластика, либо прекращают их выпуск вовсе.

О вреде полиэтиленовых пакетов мы знаем давно, так же губительны и влажные салфетки. Если они, например, попадают в океан, их съедают морские существа, после чего гибнут. То же происходит и с дикими животными.

Чтобы понять масштабы катастрофы в стране, The Guardian опубликовала данные, согласно которым жители города Кент выбросили в канализацию 2 000 тонн влажных салфеток. Да-да, это были законопослушные британцы!

Когда канализация забивается влажными салфетками, там накапливается жир. В 2013 году в лондонской канализации нашли кусок застывшего жира размером с автобус. Бр-р-р, напоминает фильм ужасов...

В больницах и салонах красоты особенно любят протирать влажными салфетками поверхности, но ученые уже доказали, что это только помогает распространить бактерии дальше, то есть фактически влажные салфетки дают бактериям вторую жизнь.

Влажные салфетки также наносят вред непосредственно коже человека. В их составе есть спирт, из-за кожа пересушивается. А при наличии большого количества химии вообще могут проявиться аллергические реакции.

Особую опасность салфетки представляют для маленьких детей. Малышам стоит покупать только детские салфетки, в которых меньше химии, нет спирта, а уровень кислотности составляет 5,5.

Врачи-гинекологи предупреждают, что такие салфетки лучше не использовать для интимной гигиены, так как это уничтожает микрофлору, а слизистая будет пересушиваться. Как следствие - может возникнуть воспаление внешних половых органов.

Использовать просроченные влажные салфетки категорически запрещено, ведь, как и у прочей бытовой химии, у них тоже есть срок годности. Использование салфеток после окончания этого срока чревато вредом для кожи.

Британский премьер Тереза Мэй объявила план, согласно которому в Англии до 2042 года должны исчезнуть одноразовые пластиковые товары, без которых можно обойтись.

Сообщается, что в ближайшее время запретят пластиковые соломинки, ложечки для перемешивания напитков и ушные палочки.

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