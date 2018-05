Фильмы о несовершенствах нашего мира

Тем, кого не радует весна, пение птиц и солнечный свет, Day.Az со ссылкой на IVI.RU предлагает окунуться в мир коррупции, проституции, нецензурной брани, насилия и изощренных пыток в киноформате.

Внимание: принимать с осторожностью!

Три билборда на границе Эббинга, Миссури

До свидания там, наверху (Au revoir là-haut, 2017)

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (2017)

Иностранец (The Foreigner, 2017)

Мегрэ: Ночь на перекрестке (Maigret: Night at the Crossroads, 2017)

Город-бомба (Bomb City, 2017)

На пределе (Aus dem Nichts, 2017)

Ветреная река (Wind River, 2016)

Расплата (The Accountant, 2016)

Любой ценой (Hell or High Water, 2016)

Омерзительная восьмерка

В центре внимания (Spotlight, 2015)

Визит инспектора (An Inspector Calls, 2015)

Выстрел в пустоту (Shot Caller, 2015)

Легенда (Legend, 2015)

Убийца (Sicario, 2015)

Исчезнувшая (Gone Girl, 2014)

Судья (The Judge, 2014)

Хайдер (Haider, 2014)

Пленницы (Prisoners, 2013)

Капитан Филлипс (Captain Phillips, 2013)

Майор (2013)

Новый мир (Sinsegye, 2013)

Стрингер (Nightcrawler, 2013)

Монтаж (Mongtaju, 2013)

Волк (Wolf, 2013)

Индевор (Endeavour, 2012)

Поиск (Talaash, 2012)

Огненный путь (Agneepath, 2012)

Патруль (End of Watch, 2012)

Место под соснами (The Place Beyond the Pines, 2012)

Самый пьяный округ в мире (Lawless, 2012)

Неблагоприятные кварталы (Ill Manors, 2012)

Метрополис Манила (Metro Manila, 2012)

Мад (Mud, 2012)

Стальная бабочка (2012)

Суровое испытание (Dogani, 2011)

Линкольн для адвоката (The Lincoln Lawyer, 2011)

Девушка с татуировкой дракона (The Girl with the Dragon Tattoo, 2011)

Дом (2011)

Кожа, в которой я живу (La piel que habito, 2011)

Неприкасаемые (Les Lyonnais, 2011)

Охотники за головами (Hodejegerne, 2011)

Драйв (Drive, 2011)

Дикий Билл (Wild Bill, 2011)

Меченосцы (Wu xia, 2011)

Орудие смерти (Ahyideul..., 2011)

"Весёлые" каникулы (Get the Gringo, 2011)

Человек из ниоткуда (Ajeossi, 2010)

Три дня на побег (The Next Three Days, 2010)

Жить (2010)

Я видел Дьявола (Akmareul boattda, 2010)

Король чёртова острова (Kongen av Bastøy, 2010)

Город воров (The Town, 2010)

Жёлтое море (Hwang hae, 2010)

Отморозки (Neds, 2010)

Осатаневшая (Kim Bok-nam salinsageonui jeonmal, 2010)

Законопослушный гражданин (Law Abiding Citizen, 2009)

Камера 211 (Celda 211, 2009)

Пророк (Un prophète, 2009)

Большая игра (State of Play, 2009)

Девушка, которая взрывала воздушные замки (Luftslottet som sprängdes, 2009)

Без имени (Sin nombre, 2009)

Загон для собак (Dog Pound, 2009)

Инцидент Синдзюку (San suk si gin, 2009)

Мать (Madeo, 2009)

Гарри Браун (Harry Brown, 2009)

Девушка, которая играла с огнем (Flickan som lekte med elden, 2009)

Отброс (Ddongpari, 2008)

Преступник (Felon, 2008)

Ограбление на Бейкер-Стрит (The Bank Job, 2008)

Враг государства №1 (L'instinct de mort, 2008)

Дзифт (Zift, 2008)

Бандитский Йоханнесбург (Jerusalema, 2008)

Все ради нее (Pour elle, 2008)

Ничего, кроме правды (Nothing But the Truth, 2008)

Поезд на Юму (3:10 to Yuma, 2007)

Старикам тут не место (No Country for Old Men, 2007)

Перелом (Fracture, 2007)

Стрелок (Shooter, 2007)

Рэкетир (2007)

12 (2007)

Рабство (Trade, 2007)

Элитный отряд (Tropa de Elite, 2007)

Прощай, детка, прощай (Gone Baby Gone, 2007)

Зодиак (Zodiac, 2007)

Кто Вы, Мистер Брукс? (Mr. Brooks, 2007)

В долине Эла (In the Valley of Elah, 2007)

Порок на экспорт (Eastern Promises, 2007)

Отступники (The Departed, 2006)

Не пойман - не вор (Inside Man, 2006)

Жестокий зимний блюз (Yeolhyeolnama, 2006)

Это - Англия (This Is England, 2006)

Фальшивомонетчики (Die Fälscher, 2006)

Не говори никому (Ne le dis à personne, 2006)

Скандальный дневник (Notes on a Scandal, 2006)

Счастливое число Слевина (Lucky Number Slevin, 2005)

Хулиганы (Hooligans, 2005)

Беги без оглядки (Running Scared, 2005)

Оружейный барон (Lord of War, 2005)

Честь дракона (Tom yum goong, 2005)

Горечь и сладость (Dalkomhan insaeng, 2005)

Суета и движение (Hustle & Flow, 2005)

Дэнни Цепной пес (Unleashed, 2005)

Сочувствие госпоже Месть (Chinjeolhan Geumjassi, 2005)

Тринадцать (13 (Tzameti), 2005)

Мое сердце биться перестало (De battre mon coeur s'est arrêté, 2005)

Гнев (Man on Fire, 2004)

Соучастник (Collateral, 2004)

Столкновение (Crash, 2004)

Дурное воспитание (La mala educación, 2004)

Пустой дом (Binjip, 2004)

Набережная Орфевр, 36 (36 Quai des Orfèvres, 2004)

Последствия любви (Le conseguenze dell'amore, 2004)

Новая полицейская история (Xin jingcha gushi, 2004)

Вера Дрейк (Vera Drake, 2004)

Слоеный торт (Layer Cake, 2004)

Жестокий ручей (Mean Creek, 2004)

Благословенная Мария (Maria Full of Grace, 2004)

Воспоминания об убийстве (Salinui chueok, 2003)

21 грамм (21 Grams, 2003)

Таинственная река (Mystic River, 2003)

Я не боюсь (Io non ho paura, 2003)

Карандиру (Carandiru, 2003)

Жизнь Дэвида Гейла (The Life of David Gale, 2002)

Город бога (Cidade de Deus, 2002)

Джон Кью (John Q, 2002)

Двойная рокировка (Mou gaan dou, 2002)

Пиф-паф, ты - мертв (Bang Bang You're Dead, 2002)

Проклятый путь (Road to Perdition, 2002)

Банды Нью-Йорка (Gangs of New York, 2002)

Ни одна ночь не станет долгой (No Night Is Too Long, 2002)

Лиля навсегда (Lilja 4-ever, 2002)

Когда смолкли выстрелы (Home Room, 2002)

Заплатить сполна (Paid in Full, 2002)

Необратимость (Irréversible, 2002)

Человек с поезда (L'homme du train, 2002)

Грязные прелести (Dirty Pretty Things, 2002)

Тренировочный день (Training Day, 2001)

Человек, которого не было (The Man Who Wasn't There, 2001)

Лики смерти (Edges of the Lord, 2001)

Рай (Heaven, 2001)

Читай по губам (Sur mes lèvres, 2001)

Порок (Frailty, 2001)

Сука-любовь (Amores perros, 2000)

Помни (Memento, 2000)

Брат якудзы (Brother, 2000)

Триумф (2000)

Девять королев (Nueve reinas, 2000)

Американский психопат (American Psycho, 2000)

Траффик (Traffic, 2000)

Бойлерная (Boiler Room, 2000)

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook