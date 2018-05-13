Дикие традиции первой брачной ночи в странах Африки

Каких только свадебных традиций не бывает! Шотландцы обливают невесту грязной жижей, у некоторых народностей Индии принято пожениться сначала с деревом, прежде чем вступить в брак с человеком, в Корее жениха бьют по пяткам рыбой. Об этих и многих других странных ритуалах мы, кстати, рассказывали в весьма занимательном материале. Но по части оригинальности впереди планеты всей, естественно, Африка. У них там даже во время первой брачной ночи творится какая-то вакханалия. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет дикие традиции первой брачной ночи в некоторых странах Африки.

1. Команда репетиторов

Жених и невеста из берберских племен сразу после свадьбы никогда не остаются наедине. Первая брачная ночь у них коллективная. В большой спальне к молодоженам присоединяются несколько семейных пар. И бывалые передают молодым свой опыт и помогают им избавиться от стеснения. Это мероприятие продолжается до пяти дней.

2. Все нормально, я свечку держала

В Руанде, Кении и других странах, где говорят на суахили, тоже не оставляют молодоженов без присмотра. Дабы они разобрались во всех тонкостях соития, со старинных времен под богато убранным брачным ложем укладывается старшая родственница невесты. Она дает всяческие советы, а наутро свидетельствует, как все прошло.

3. Нечаянная радость

В племени шона первая брачная ночь проводится до свадьбы и оказывается полной неожиданностью для жениха. После помолвки девушка в сопровождении многочисленных родственников может в любой день нагрянуть в дом будущего мужа. Ни о чем не подозревающие родные жениха должны вовремя заметить процессию и встретить ее радостным танцем. Так проверяется умение жениха и его семьи справляться с неожиданными проблемами. Если все прошло удачно, то невеста остается на ночь.

4. Тест на вшивость

В племени баньянколе, живущем на северо-западе Уганды, важная роль при заключении брачного союза отводится тетушке невесты. Чтобы удостовериться в том, что у жениха нет проблем с потенцией, она перед свадьбой проводит ночь с избранником племянницы. Само собой, тетушка присутствует в комнате и во время брачной ночи.

5. В постели с незнакомцем

Во многих африканских странах браки организуют родители, а их дети впервые видят друг друга только на свадьбе. А в Танзании все еще строже. Невеста вообще не участвует в торжествах. Пока все веселятся, она, вся такая наряженная, сидит дома в ожидании мужа. Он прибывает в ночи, и супружеская жизнь начинается.

6. Ночь юмора

У ливийских мусульман свадьба длится не менее пяти дней. Первые три жених и невеста проводят отдельно, каждый в своем доме. На четвертый день невеста организует вечеринку, куда приглашается жених в компании друзей. В течение вечера друзья просто обязаны как можно громче шуметь и отпускать сальные шуточки относительно того, что сегодня произойдет за закрытой дверью. Юмор не прекращается даже тогда, когда молодые уединяются.

7. С непокрытой головой

В суданском племени нуэр после свадебного пира друзья отвозят невесту в деревню жениха, где ей для начала наголо бреют голову, а уже потом отводят ее к супругу. Смысл этого ритуала не вполне понятен, но факт остается фактом: девушка с волосами не вправе лечь в постель с законным супругом.

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