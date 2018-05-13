Про вредные продукты мы знаем много всего - на что именно они плохо влияют, почему их ни в коем случае нельзя есть и пить, чем здоровым и невкусным их можно заменить. Но, конечно, прислушиваемся к этому мало.

Действительно сложно отказаться от кофе или шоколадки. В связи с этим у нас приятная новость - вредные продукты могут быть полезны. И раз уж вы все равно не собираетесь от них отказываться, неплохо бы узнать, какую пользу они могут принести.

Правда, не стоит, вооружившись этим знанием, увеличивать дозу вредных продуктов, достаточно будет просто поменьше волноваться об их пагубном влиянии. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 7 продуктов с неожиданной пользой для здоровья.

Пиво

Если уж полюбил настоящее правильное пиво, никакие страшилки о гигантских количествах углеводов и влиянии алкоголя не смогут заставить его разлюбить. Поэтому вот оправдательный вердикт этому напитку. Итальянские ученые доказали, что люди, пьющие около пинты в день, на 31% уменьшили риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это еще не все. Пиво может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера, диабет и камни в почках.

Темный шоколад

Устали слушать, как вам говорят, что от шоколада только толстеют и увеличивают шансы на сахарный диабет? Тогда вот вам правда, которую тщательно скрывали: потребление темного шоколада снижает риск инсульта, а также обогащает организм цинком, калием и селеном. Только обратите внимание, чтобы шоколад был действительно темным и настоящим.

Соус Сальса

Все любители начос и куриных крылышек вприкуску с этим соусом могут отныне спать спокойно. Продукт, традиционно относящийся к фастфуду, оказывается по полезности сравним с порцией свежих овощей. Если ваша сальса приготовлена правильно, то она богата витамином С и ликопином - редким источником антиоксидантов.

Кофе

Есть в кофе некие свойства, которые оказались гораздо полезнее, чем тот краткий заряд утренней бодрости, за который мы любим этот напиток. В частности, кофе - это эффективный способ обезопасить себя от болезни Паркинсона, снизить риск заболевания циррозом и диабетом. Так что отныне свою третью чашку в день можете пить без угрызений совести.

Грибы

Кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о пользе грибов? Они больше по части вкуса и бесплатного произрастания в окрестных лесах. Требовать от них еще и полезности для здоровья было бы чересчур. Однако это единственный растительный источник важного для нас витамина D. Кроме того, большинство грибов богаты рибофлавином и ниацином, также полезными организму.

Свинина

Самое вредное из всех видов мяса, оказывается, есть за что любить помимо отменного вкуса и множества способов приготовления. Оказывается, это настолько же качественный источник диетического белка, как куриная грудка без кожицы. Просто нужно уметь выбирать правильные части свинины. Свиные отбивные из корейки отлично подойдут тем, кто увлекается спортивным питанием. Кроме того, это мясо богато витамином В.

Черный чай

Богатый антиоксидантами зеленый чай уже давно отвоевал у черного репутацию здорового напитка. Между тем мало кто знает, что черный чай содержит кахетины - вид антиоксидантов, который доказано снижает риск сердечных заболеваний. Также с помощью частого потребления качественного черного чая можно уменьшить риск заболеть раком и болезнью Альцгеймера.

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