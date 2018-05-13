Исторические личности, состоявшие в браке с родственниками

В прошлом браки между людьми, состоящими в родственных связях, не являлись чем-то из ряда вон выходящим. Однако многие даже не знали, что эти исторические личности состояли в союзе с членами своей семьи.

Иоганн Себастьян Бах

В далеком 1707 году выдающийся композитор решил вступить в официальный союз с Марией Барбарой, приходившейся деятелю культуры двоюродной сестрой. Скончалась девушка после 13 лет совместной жизни, а также у пары имелись семеро детей, однако трое из них умерли еще в детстве.

Альберт Эйнштейн

Второй супругой всемирно известного физика оказалась его кузина Эльза Левенталь, которая имела двух детей от прошлого брака. Ученый стал приемным отцом для девочек, но совместных отпрысков у пары не имелось.

Эдгар Аллан По

В 26-летнем возрасте американский писатель вступил в брак с Вирджинией Клемм. Мало того, что она По приходилась двоюродной сестрой, так еще и в тот период ей исполнилось всего 13 лет. Скончалась девушка в 24 года после борьбы с туберкулезом. После смерти супруги ее муж начал часто прикладываться к бутылке, а в 40 лет его не стало.



Томас Джефферсон

В 1772 третий президент США официально связал себя узами брака с Мартой Вейлс Скелтон, которой исполнилось 23 года. Она впоследствии успела родить мужу шестерых детей. Приходилась супруга американскому лидеру троюродной сестрой, а скончалась в 33 года, после чего политик так снова и не женился.

Виктория

Еще одна британская королева сама предложила вступить в брак своему кузену принцу Альберту. Их союз являлся успешным, поскольку они прожили бок о бок свыше 20 лет, воспитав девять детей. После кончины мужа Виктория до конца жизни не снимала траур.

Чарлз Дарвин

Представитель научного мира в 1939 решился жениться на Эмме Вэджвуд, своей кузине. Притом перед свадьбой Дарвин даже не поленился составить все "за" и "против" такого союза. Всего у супругов за время совместной жизни успели появиться десять детей, однако трое из отпрысков впоследствии рано скончались.

Елизавета II

Конечно, в данном случае родственные связи не так очевидны, но факт в том, что правящая британская королева и ее неизменный избранник принц Филипп приходятся непосредственно друг другу четвероюродными сестрой и братом. Пара состоит в счастливом браке уже порядка 70 лет.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook