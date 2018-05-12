Найден способ есть и не толстеть

Исследовательская группа из Университета Копенгагена (University of Copenhagen), возможно, сумела найти ответ на вопрос, волнующий многих. Можно ли есть и не толстеть? Скорее всего да, однако, все не так просто как кажется. Исследователи провели эксперимент на мышах, в геноме которых отсутствовал один из ферментов. Его "отключение" привело к тому, что животные, находящиеся на диете с высоким содержанием жира, не набирали вес, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Речь идет о ферменте под названием NAMPT, который ассоциирован с ожирением как у животных, так и у людей. Его присутствие в тканях способствует запасанию жировой ткани. Вполне вероятно, считают авторы исследования, что ген достался людям в наследство от животных предков, когда запасание жира было важным для выживания. Сейчас же при наличии высококалорийной еды в рационе его присутствие не является столь необходимым.

Захари Герхарт-Хинес (Zachary Gerhart-Hines) поясняет, что мыши, лишенные NAMPT, не набирали вес, питаясь жирной пищей, а их уровень сахара в крови оставался в норме, несмотря на несбалансированное питание. Вес и уровень сахара сравнивались с аналогичными параметрами мышей из контрольной группы, в геноме которых отсутствовали какие-либо изменения. Животные, которые были отобраны для участия в эксперименте, питались едой, состав которой был сходен с человеческим фастфудом - бургерами и пиццей.

Ученые, впрочем, подчеркнули, что отключить ген NAMPT у людей не получится - он важен для функционирования многих тканей и органов, а потому его инактивация может привести к серьезным побочным эффектам.

В ближайшее время исследователи начнут заниматься изучением механизма действия NAMPT. Авторы считают, что полученные данные можно будет использовать для разработки методов борьбы с метаболическим синдромом у людей, а также способов лечения ожирения.

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