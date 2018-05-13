Певец от Украины «укусил» ведущую «Евровидения»

Выступавший на "Евровидении" от Украины певец Melovin в шутку "укусил" ведущую конкурса в ответ на ее реплику о его сходстве с вампиром. Видеоролик с кадрами "укуса" был опубликован в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы. В свою очередь Melovin попытался "укусить" ведущую за плечо.

Ранее победительница "Евровидения-2018" певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, прокомментировала свою победу.

По ее словам, все выступили блестяще, "но кто-то должен был выиграть".