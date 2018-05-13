Певец от Украины «укусил» ведущую «Евровидения»
13 мая 2018 09:53 355
Выступавший на "Евровидении" от Украины певец Melovin в шутку "укусил" ведущую конкурса в ответ на ее реплику о его сходстве с вампиром. Видеоролик с кадрами "укуса" был опубликован в твиттере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе беседы с украинским конкурсантом, ведущая отметила, что певец похож на вампира, так как он носит цветные линзы. В свою очередь Melovin попытался "укусить" ведущую за плечо.
Ранее победительница "Евровидения-2018" певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, прокомментировала свою победу.
По ее словам, все выступили блестяще, "но кто-то должен был выиграть".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
05:30 397
6 фильмов с дивами старого Голливуда
05:01 378
Фильмы о несовершенствах нашего мира
10:13
«ПСЖ» не продаст Неймара
-
12 Май 22:20 58 272
-
12 Май 14:08 7 645
-
12 Май 12:35 7 369
-
12 Май 11:21 7 365
-
12 Май 17:39 6 251