Ученые сделали невероятное заявление о загробной жизни
Американские ученые из Калифорнийского технологического института опровергли существование жизни после смерти, ccылаясь на фундаментальные физические законы, передает Independent.
Хотя еще недавно их коллеги из Германии утверждали о существовании загробной жизни, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По мнению профессора физики и космологии Шона Кэрролла, существование загробной жизни могли бы подтвердить квантовые испытания, в ходе которых "определенно были бы выявлены некие частицы духа".
Однако на сегодняшний день подобные испытания не выявили элементов вида "частицы духа", значит жизни после смерти не существует.
Профессор уверен, жизнь после смерти могла бы существовать, если бы сознание было отделено от физического тела. Но человеческий разум состоит из атомов, не способных хранить данные из мозга после смерти.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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