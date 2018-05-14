ТОП-3 комнатных растения, которые очищают душный воздух
Часто открытые окна или кондиционер летом не позволяют сполна расслабиться от тяжелого воздуха в доме. Спасти ситуацию могут ваши комнатные друзья-растения, о которых вы даже не догадывались, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Чтобы не устраивать несколько раз в неделю влажную уборку и каждый раз не проветривать комнаты квартиры или дома, разместите на ваших полочках несколько следующих растений. Они спасут вас от духоты, позаботятся о состоянии вашей кожи и дыхательной системы, а также избавят вас от усталости, сонливости и раздражительности.
- Алоэ
С помощью алоэ вы сможете не только освежить воздух в своей квартире или доме, но и очистить его от вредных веществ типа формальдегида, которое способна выделять мебель.
- Фикус
Это растение точно является вашим хорошим другом с детства, поскольку его любят выращивать чуть ли не каждые хозяева и хозяйки у себя дома. Это растение способно создавать благоприятные условия для влажности в помещении, а также насыщать воздух фитоцидами - веществами, которые активно борются с бактериями.
- Бамбук
Комнатный бамбук может стать не только оригинальным украшением вашей комнаты, но и обогатит ее большим количеством кислорода. Размещать его стоит в юго-восточной части квартиры, так он еще и притягивает удачу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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