Столетняя британка раскрыла секрет крепкого здоровья

Столетняя британка по имени Дорис Олив Неттинг раскрыла неожиданный секрет долголетия и крепкого здоровья. Она уверена, что жива до сих пор благодаря простой привычке - выпивать по стакану темного пива в день, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Неттинг также утверждает, что на этот шаг ее подвигла реклама пенного напитка, в которой говорилось, что в нем содержится много железа.

В честь 85-летия внуки женщины свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. Внучка долгожительницы уверяет, что Неттинг продолжает каждый день выпивать немного пива, несмотря на слова врачей, так как верит в его целебные свойства.

Работники дома престарелых, где проживает Неттинг, устроили ей юбилейную пивную вечеринку. А представители компании-производителя, чье пиво постоянно пьет женщина, выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и чипсы со вкусом пива, пишет Metro.