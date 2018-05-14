Столетняя британка раскрыла секрет крепкого здоровья
Столетняя британка по имени Дорис Олив Неттинг раскрыла неожиданный секрет долголетия и крепкого здоровья. Она уверена, что жива до сих пор благодаря простой привычке - выпивать по стакану темного пива в день, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Неттинг также утверждает, что на этот шаг ее подвигла реклама пенного напитка, в которой говорилось, что в нем содержится много железа.
В честь 85-летия внуки женщины свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. Внучка долгожительницы уверяет, что Неттинг продолжает каждый день выпивать немного пива, несмотря на слова врачей, так как верит в его целебные свойства.
Работники дома престарелых, где проживает Неттинг, устроили ей юбилейную пивную вечеринку. А представители компании-производителя, чье пиво постоянно пьет женщина, выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и чипсы со вкусом пива, пишет Metro.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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