Ученые открыли невероятный секрет похудения на чае

Любой продукт имеет полезные и вредные свойства. Это касается и такого популярного напитка, как чай, который исследователи назвали угрозой для белизны зубов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Швейцарские ученые выяснили, что холодный чай способствует здоровому похудению.

Исследователи провели эксперимент с участием 23 добровольцев. Волонтеры пили 500 мл холодного травяного чая в один день, а затем такой же чай, но горячий. Их сердечный ритм, кровоток, артериальное давление, потребление кислорода и окисление жиров контролировали через 90 минут после каждого напитка.

Ученые отметили, что в среднем увеличение потребления энергии возрастало на 8,3% после употребления холодного чая, после горячего - лишь на 3,7%. То есть айс-коктейль помогает организму сжигать вдвое больше калорий.