Фильтр от солнца: как не состариться раньше времени

Ультрафиолетовые лучи повреждают генетический материал клеток кожи, вызывая преждевременное старение и кожные заболевания, в том числе рак. Специалисты призывают отказаться от соляриев и не выходить летом на улицу без солнцезащитного крема, хотя химические средства защиты тоже не так уж безобидны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ультрафиолет бьет по коже и ДНК

Самый опасный для человеческих клеток ультрафиолет (УФ) типа С поглощается озоновым слоем и до поверхности Земли не доходит. Два других вида ультрафиолетового излучения А и В (длинные и средние волны) проникают через атмосферу и воздействуют на все живое.

Основную дозу ультрафиолета принимает кожа. Излучение запускает в биологических молекулах фотохимические реакции. В результате образуется множество свободных радикалов - нестабильных комплексов, охотно вступающих в химическую связь с другими соединениями в клетке.

УФ типа А превращает в свободные радикалы молекулы коллагена - белка, ответственного за гладкость и упругость кожи. Агрессивные белки связываются друг с другом, образуя в клетках целые залежи испорченного коллагена. На коже появляются неровности и морщины, человек стареет раньше срока.

Когда УФ-излучение затрагивает молекулу ДНК и превращает ее в свободный радикал, возникает путаница в генетическом коде клетки. "Буквы ДНК" ошибочно связываются со своими соседями-близнецами, например, тимины с тиминами, а цитозины с цитозинами. В организме есть специальные ферменты, умеющие чинить такие поломки: вырезать поврежденные куски молекулы и восстанавливать их с помощью комплементарной нити ДНК. Однако если проводить слишком много времени на солнце, таких разрывов будет все больше, ферменты перестанут справляться с ремонтом, а из поврежденных клеток со временем разовьются злокачественные опухоли.

Кремом единым

"К сожалению, в последние несколько лет все виды рака кожи, в том числе меланома, значительно помолодели. Раньше плоскоклеточный рак кожи, базальноклеточный встречались в основном у пожилых, сейчас ситуация изменилась. Конечно, отчасти это связано с модой: загорелое тело всегда ассоциируется с молодостью, красотой, успехом. Однако на деле злоупотребление загаром приводит в кабинет онколога", - рассказывает РИА Новости Ольга Олисова, заведующая кафедрой кожных и венерических болезней Сеченовского университета.

По ее словам, на кожу разрушительно действует УФ-излучение спектра А. Это длинноволновые лучи, достигающие поверхности Земли даже в пасмурную погоду. Они проникают в глубокие слои эпидермиса и дермы, повреждая биологические молекулы. Эти лучи ответственны и за фотостарение.

УФ-излучение типа В, вызывающее внешние ожоги, блокируется роговым слоем эпидермиса.

Основное и пока единственное средство против опасного ультрафиолета кроме закрытой одежды - солнцезащитный крем, причем лучше всего - спасающий сразу от обоих типов излучения. Оптимально, когда в нем содержатся фильтры против УФ-лучей типа В и фильтры против лучей типа А в соотношении три к одному.

Фактор солнечной защиты (SPF), который присваивают средству, означает дозу ультрафиолета, пробивающую защиту и вызывающую эритему (покраснения).

"Важно, чтобы солнцезащитный фактор был выше десяти, а белокожим и рыжеволосым лучше сразу использовать крем с фактором 50. Но покупать крем надо только в аптеке. Причем есть хорошие средства российского производства", - уточняет Олисова.