Медики рассказали о невероятном вреде сквозняков
Оказывается, люди, которые опасаются сквозняков, делают это совершенно не зря. Заболеть на сквозняке реально, более того, в организме при этом может возникать крайне неблагоприятный для человека воспалительный процесс, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Сквозняк может спровоцировать серьезные осложнения со здоровьем, об этом в интервью рассказала терапевт Олеся Савельева. Переохлаждение, по словам врача, в действительности способно сильно ослабить человеческий организм, и если человек изначально имеет не слишком крепкое здоровье, его проблемы могут оказаться очень серьезными. К воспалительному процессу при слабом иммунитете может присоединиться инфекция, отметила Савельева.
"При охлаждении верхней половины тела развиваются осложнения в виде бактериологических инфекций. Сквозняк может вызывать герпетические обострения, риниты, бронхиты, пневмонию", - заявила медработник.
Врач пояснила: воспаление и другие нарушения в организме, вызванные пребыванием на сквозняке, обусловлены нарушениями теплообмена, возникающими в таких обстоятельствах. Во время переохлаждения в жаркую погоду подкожные мышцы сокращаются, что обусловливает препятствия для отдачи организмом тепла.
Воспаление, спровоцированное сквозняком, может способствовать опасным недомоганиям, связанным с нервной системой - к примеру, таким, как воспаление тройничного нерва, миелит, пиелонефрит, паралич лицевого нерва.
Столь богатый букет нарушений со здоровьем, по мнению врача, обусловлен тем, что в организме из-за сбоя в теплообмене не активизируется иммунная защита.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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