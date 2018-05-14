Милла Йовович снимется в еще одном фильме по игре

14 мая 2018 10:04

Звезда "Обители зла" и "Пятого элемента" сыграет в экранизации компьютерной игры.
Актриса Милла Йовович и ее муж, режиссер Пол Андерсон займутся новым проектом. После завершения франшизы "Обитель зла" они начнут работать над экранизацией серии видеоигр Monster Hunter от Capcom, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Главную роль исполнит Милла Йовович, а режиссером картины выступит Под Андерсон. Съемки запланированы на осень 2018 года. Картина будет стоить 60 миллионов долларов.

Сюжет фильма строится вокруг девушки, которая ведет размеренный образ жизни и ничем не выделяется из толпы. Но на самом деле ее предком был сильный герой. Ей придется попасть в фантастический мир и научиться побеждать монстров. 

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