Медсестра из Мельбурна похудела на 42 кг после того, как увидела свое фото в Facebook - ФОТО
15 мая 2018 02:24 202
Как-то раз 29-летняя медсестра Харши Суравеера, живущая в Мельбурне, увидела себя на фотографии с подругой, которую та опубликовала в Facebook, и поняла, что пришел наконец тот день, когда надо что-то менять. Девушка оказалась не готовой к такой негативной реакции, которую вызвал ее внешний вид и вес, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.
Харши приступила к своему преображению - начала ходить в спортзал, налегать на часовые кардиоупражнения. В итоге за первые 10 месяцев девушка похудела на 42 килограмма (изначальный вес был 107 кг). Причем раньше она ела практически все - например, могла за день съесть две пиццы и запить все это литром кока-колы. "Я была помешана на еде, это было ненормально", - рассказывает Харши.
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