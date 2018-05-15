Неизвестное науке существо выплыло на берег Филиппин - ФОТО
15 мая 2018 00:49 407
Представители экологической организации Marine Wildlife Watch из Филиппин сделали публикацию в Facebook, где показали неизвестное животное. Не исключается, что зверь может оказаться кашалотом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Сегодня, выловить непонятное существо удалось в минувшую пятницу ночью. Оно было не менее шести метров в длину, полностью покрыто видимыми волосами.
Напомним, странное существо выловил фермер из США.
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