Apple Watch спасли жизнь 76-летнему японцу
Недавно Apple Watch в очередной раз спасли жизнь человеку. Гаджет направил Гастона Д'Акино в больницу после того, как обнаружил у него проблемы с сердцем. Об этом сообщает Cult of Mac, передает Day.Az со ссылкой на Macdigger.
Не смотря на хорошее настроение и самочувствие Д'Акино, две из трех его коронарных артерий были закупорены, а оставшаяся часть функционировала только на десять процентов.
Гастон был в церкви в Гонконге, когда на Apple Watch пришло уведомление о внезапном учащении сердцебиения:
"Раньше я читал об этих случаях, поэтому знал, что все серьезно", - сказал он. "Это был четкий сигнал, а не двусмысленный. Часы сообщили, что у меня повышенный сердечный ритм".
Приехав в больницу, Гастон Д'Акино обратился к доктору. Он сообщил, что не знает, для чего конкретно приехал в больницу, но это посоветовали сделать умные часы. На вопрос о самочувствии пациент ответил, что все отлично, но вот диагностика показала совершенно обратное.
Теперь Д'Акино старается не расставаться со своими Apple Watch. По его мнению, одна из главных особенностей часов в том, что они всегда на руке, чтобы ни произошло. И всегда следят за всем необходимым.
Пострадавший даже получил электронное письмо от Тима Кука. В нем глава Apple выразил признательность за рассказанную историю и пожелал Гастону скорейшего выздоровления. Согласно его словам, именно такие ситуации мотивируют на дальнейшую работу.
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