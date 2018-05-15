Как выбрать мясо для шашлыка

Май открывает сезон пикников и дачных посиделок с шашлыками. Day.Az со ссылкой на Рамблер подскажет, как выбрать свежее или маринованное мясо для шашлыка, как правильно его замариновать, как опредлить степень прожарки.

Маринованное мясо для шашлыка

Внешний вид - не главное

Выбирая маринованное мясо для шашлыка, смотрите не только на его внешний вид, но и на этикетку. Проверьте срок годности и соблюдение условий хранения.

Нет фосфатам и глутамату

Читая состав продукта, смотрите, чтобы в нем не было фосфатов и глутомата. Первый задерживает влагу и таким образом увеличивает вес изделия. Второй усиливает вкус и запах, но пользы для здоровья не несет.

Обоняние может подвести

Испорченное мясо могут "реанимировать" с помощью уксуса и специй. Уксус изменит цвет несвежего мяса, а специи замаскируют неприятный запах.

Не платите за воду

Лучше брать мясо для шашлыка в прозрачном ведре с герметичной крышкой. Такая тара позволяет определить количество мяса и не переплачивать за воду, лук и специи. Мяса должно быть не менее 80%.

Свежее мясо

Не покупайте на улице

Свежее мясо для шашлыка нужно покупать на рынке или в магазине. И, ни в коем случае, не на улице. Не стесняйтесь просить ветеринарные документы.

Признаки свежести

Свежее мясо - упругое и ровное. На разрезе цвет ярко-красный, влажный, не липкий, без слизи, крови и жидкости. Выделяющийся сок должен быть прозрачным.

Несвежее мясо липкое, мокрое, а сок мутный. При надавливании на несвежем мясе остается ямка, а жир у такого мяса серо-желтого цвета.

Чем моложе, тем мягче

"Молодое" мясо, из которого получается самый вкусный и нежный шашлык, можно определить по цвету. Чем оно светлее, тем моложе. У взрослых животных мышечные волокна плотнее, а мясо тверже.

Как замариновать?

Мариновать мясо для шашлыка нужно не менее 2 часов. Можно использовать стеклянную, эмалированную или керамическую посуду. Нельзя мариновать в посуде из алюминия, в мясо попадут вещества, возникающие в результате взаимодействия маринада и поверхности посуды.

Транспортировать маринованное мясо нужно в термосумке.

Как жарить?

Шашлык жарят прямо перед употреблением и не хранят более 2 часов.

Важно как следует прожарить шашлык. Он готов, когда при надрезании выделяется прозрачный сок. Если сок розовый, нужно еще подержать над углями.

Непрожаренное мясо может служить источником инфекционных и паразитарных заболеваний (гельминтозов), пищевых отравлений, таких как сальмонеллез, трихинеллез и других.

Кстати

Для разделывания сырого мяса должна быть отдельная доска и нож. Нельзя использовать одни и те же ножи и доски для разделки сырых и готовых продуктов.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook