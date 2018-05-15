Самые необычные услуги гостиниц

Составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за дополнительные деньги. Day.Az со ссылкой на Lenta.ru расскажет читателям, что это за услуги.

Первым в списке оказался бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за три с половиной евро, если им не с кем поговорить.

Затем следует сеть американских гостиниц Aloft, предоставляющая робота-разносчика туалетной бумаги, приезжающего в номер, когда там закончились все рулоны.

В британских отелях Malmaison администраторы поставили шампуни и гели с надписью The best shampoo you will ever steal ("Лучший шампунь, который вы когда-либо крали") и Box me and take me home ("Упакуй меня и возьми домой"). Таким образом, персонал намекнул посетителям, что они могут забирать предметы личной гигиены с собой.

Манхэттенское заведение The Benjamin Hotel тоже удивило туристов неординарностью. Постояльцы, страдающие бессонницей, могут заказать к себе в комнату так называемого sleep concierge ("консьерж сна"), который прочитает сказку на ночь и подберет подходящую подушку.

Еще одна необычная услуга, предоставляемая несколькими гостиницами, - интерактивное зеркало в номере. Оно показывает не только отражение гостей, но также прогноз погоды, время и рестораны поблизости.

Также существуют отели для людей с микробофобией. В них постояльцы могут воспользоваться дистанционными выключателями, имеющими антимикробное покрытие.

В феврале 2017 года издательство Lonely Planet, специализирующееся на выпуске путеводителей, составило список из десяти необычных мест для проживания туристов. В перечень попали направления со всего мира, в частности, департамент на западе Франции Кот-д'Армор, где туристы смогут отдохнуть в палатке, подвешенной к дереву в лесу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook