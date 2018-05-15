Гималайские монахи показали свои сверхсилы ученым - ВИДЕО

15 мая 2018 05:03

Ученые впервые в истории получили фактическое подтверждение сверхчеловеческих возможностей гималайских и тибетских монахов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, начало исследованию было положено еще в 1985 году профессором медицины Гарвардского университета Гербертом Бенсоном, считавшим непреложным сам факт существования сверхъестественных способностей у буддийских монахов.

Видео, на котором тибетские монахи сушат простыни температурой собственного тела, считалось одним из главных доказательств исключительных способностей человеческого тела. Кроме того, исследователи провели несколько экспериментов над монахами индийского штата Сикким: оказалось, что достигшие высшего уровня посвящения ламы умеют замедлять обмен веществ на целых 64%.

В буддизме существование сверхспособностей считается само собой разумеющимся. Добиться полного контроля над организмом помогает постоянная практика медитаций - зачастую монахи посвящают ей всю жизнь.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:
Гималайские монахи показали свои сверхсилы ученым

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az