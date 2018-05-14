Лучший способ бросить пить: научный подход

Ученые давно пытаются понять, что толкает человека в пучину бесконечного пьянства. И вот исследователи из Беркли сумели разработать научный способ для тех, кто решил свести постоянную дружбу с зеленым змием до редких встреч, передает Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Алкогольная зависимость не проявляет себя долгое время. Человек может и не считать, что у него проблемы - но на самом деле, они уже начались. Привычным уровнем пьянства врачи называют состояние, когда люди ищут повод для выпивки. Стресс на работе, любой праздник, потом наступление вечера, потом утра - так и начинается путь в алкогольную пропасть.

Между тем, бросить пить гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. 54% опрошенных людей с проблемами в этой сфере вернулись к употреблению алкоголя уже после лечения.

Врачи полагают, что единственным надежным способом завязать с алкоголем навсегда будет резкое прерывание зависимости. Те, кто ждет очередного понедельника или другого повода, с высокой вероятностью вернется к употреблению вновь.

Зато люди решительные имеют все шансы распрощаться с пагубной зависимостью. Проверить, нужно ли вам беспокоиться об алкоголе очень просто: попробуйте не пить вообще ничего в течение трех месяцев. За этот срок организм полностью восстановится и вновь начнет вырабатывать дофамин на прежнем уровне.

Стоит отметить, что рука об руку с алкогольной зависимостью идет никотиновая.



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