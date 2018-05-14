Айла Сеид: Марафон делает меня лучше - ИНТЕРВЬЮ

13 мая в Баку прошел третий марафон Baku Marathon 2018. Baku Afisha поговорила с Айлой Сеид - для которой бег стал образом жизни - о том, где бегать в Баку, как и сколько готовиться к марафону, а также о том, почему бег помогает не только физически, но и духовно.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на bakuafisha.az.

Когда и как вы поняли, что хотите бегать?

В спорте я с детства - гандбол, бег, большой теннис, плавание, йога, фитнес в тренажерном зале. До сих пор тренируюсь по два часа каждый день - это для меня такая же ежедневная гигиена, как принять душ или почистить зубы. Поэтому бегать марафоны не составило для меня больших усилий.

В детстве бегала по 10 км на стадионе или на беговой дорожке. Но бег на улице и на беговой дорожке - две разные вселенные. По своему опыту знаю, что нет никакого смысла готовиться к марафону на беговой дорожке.

Осознание того, почему я начала бегать, пришло недавно. Ребенком я бегала эстафеты потому, что это было весело. Подростком - бегала на стадионе, чтобы быть в форме. Позже бегала в поисках гармонии. Я продолжала заниматься бегом, потому что поняла: если ты что-то начал делать - не бросай, потому что в жизни, как в марафоне, ты просто должен продолжать двигаться вперед.

Марафон - активная медитация

Искренне считаю, что бег помогает стать сильнее каждому. Он учит бороться, слушать себя, быть спокойным и рассудительным. Бег и забирает энергию, и дарит ее. Бег накладывает отпечаток на всю остальную жизнь человека. Марафонцы - это отдельная нация добрых, терпеливых, позитивных людей.

Хочу выразить благодарность Фонду Гейдара Алиева за создание и проведение бакинского марафона. С помощью этого проекта мы не только закрепляем тенденцию здорового образа жизни в обществе, но и показываем, что благотворительность - это не удел богатых людей.

Ты можешь помогать всего лишь участвуя в забеге. Благотворительность находится на расстоянии вытянутой руки. Совершенно разные люди - звезды, чиновники, актеры, олимпийские чемпионы, мы с вами и другие желающие - все объединяются под эгидой доброго дела, и чтобы приятно провести одно воскресное утро.

Вы занимаетесь бегом круглый год? Где в Баку лучше всего бегать?

Мы есть то, что нас окружает. Все изменилось благодаря Бакинскому марафону в 2017 году. Во время подготовки я познакомилась с замечательными спортсменами-любителями из Baku Marathon Club - удивительными людьми, которые бегают марафоны по всему миру.

Командный дух очень важен. Мне совсем не хочется их подводить, показав результат хуже, чем на предыдущем марафоне, поэтому тренируемся мы каждый день, 12 месяцев в году. Поэтому, чтоб стать марафанцом, окружите себя единомышленниками.

Что бы улучшить свой результат, стала посещать совместные тренировки. Далее к нам присоединился профессиональный тренер-легкоатлет Турал Садыглы, занявший третье место на Бакинском Марафоне в 2016. Он начал проводить со мной тренировки на ускорение, потому что с выносливостью у меня и так всё в порядке, я пробегала без остановки и полный марафон - 42 км.

Мы бегаем на стадионе Физкультурного университета. Там потрясающее покрытие, которое бережет колени. На приморском бульваре с покрытием сложнее, там нет амартизации. Колени болят. Сейчас тренировки носят систематичный характер, стараюсь совмещать их с тренировками в спортзале. Бегать или тренироваться лучше в компрессионных гольфах или леггинсах.

Где вы любите бегать больше всего?

Любимая тренировочная площадка - это юг Франции, дорога Канны-Антиб-Канны. Представьте себе: бежишь на закате, прохладный бриз обдувает лицо, случайные прохожие или такие же бегуны подбадривают тебя.

Сама не замечала, как пробегала по 21 км по 3-4 раза в неделю, каждый раз улучшая свой персональный рекорд. Во Франции очень легко и приятно бегать, там кристально чистый воздух, нужная для бега прохлада, правильные трассы.

На берегу Бискайского залива тоже бегается неплохо, но там особо не разбежишься - маленькие средневековые города, вроде Ле Рошеля, общей протяженностью 10 км, нет интересных трасс.

Набережная Барселоны восхитительна, но тоже - максимум 10 км, не разогнаться. У меня второе дыхание только на 13-14 км открывается.

Занимаетесь ли вы другими видами спортами кроме бега?

Конечно: бег, тренировки на общую выносливость, йога, пилатес, фитнес, степ, аэробика, бокс, гольф. Кстати, пилатес - прекрасная нагрузка, отлично развивает внутренние стабилизаторы.

Спорт - это квинтэссенция всего, что может быть в жизни. Среди всех удовольствий поставила бы его на первое место. Спорт - это нечто основополагающее, то, что формирует умственную и нравственную дисциплину, формирует красоту человека и его сущности. Спорт - это целый мир!

Будучи перфекционистом по натуре, на свой i-watch установила почти максимальный режим - 910 ккал. Именно такое число калорий я должна потратить за час, но бывает трачу и все 2000 ккал. К примеру, за час аэробной нагрузки вы сожжете всего 200 ккал, максимум 250, а за час бега на скорости 5.5 км/ч (это не так уж и быстро) - около 600 ккал.

Нужны ли для занятия бегом особые физические данные, или бегать может любой?

Это зависит от тех возможностей, которые у вас есть. Впрочем, не верю людям, которые говорят, что у них нет времени на тренировку. Все находят час и больше в Instagram, но нет времени сходить на пробежку. Не смешите меня! Захочешь - найдешь время.

Поэтому тренироваться нужно столько, сколько вы готовы потратить на спорт и подарить себе здоровье. Думаю, что часа в день достаточно, но это зависит от того, какие у вас цели.

Три раза в неделю - хорошо, но может быть, не настолько, чтобы совершить прогресс. Если ваша цель - сделать скачок в развитии (скоростном или видовом), то лучше заниматься 4-6 раз в неделю, устраивая минимум один выходной, желательно микроциклами. Например, 3 дня занятий - 1 день отдыха, еще 3-4 дня - день отдыха. Это для тех, кто решает уйти, условно говоря, в шестидневку.

Для прорывов и хороших результатов заниматься меньше 4−5 раз в неделю нет смысла, для поддержания формы - 3-4 раза достаточно.

Теоретически, бегать может любой, главное желание и упорство. Но кенийцев и олимпийских чемпионов, профессионально тренирующихся с детства, нам не победить.

Как давно вы участвуете в марафонах?

Уже целый год, но очень и очень часто. Наш Baku Marathon Club организует марафоны, где соревнуется не слишком большое, но профессиональное количество бегунов.

С первого апреля пробежала четыре марафона, один из которых был 42 км. Это был первый полный марафон, в котором я принимала участие. Он прошел в коллаборации с международной беговой компанией RoadIt, которая организуют марафоны по всему миру, в том числе и в Баку.

С результатом 4:15 заняла первое место среди женщин и седьмое в целом. Но нас было не больше 100 человек. В целом неплохо, если учесть, что как-то на стамбульском марафоне первое место взяла спортсменка с результатом 3:46. Интересно то, что произошло с моим сознанием позже.

Подобно тому, как Данте в "Божественной комедии" удалось проплыть по рекам подземного царства, пересказать поэтическим языком самые мучительные пытки, и вернуться обратно просветленным и чистым, так и я стремлюсь превратить марафон в высокое искусство, свободное от порочной игры случая, присущей материи. У Руми есть выражение: тишина - язык Бога, все остальное - плохой перевод.

У вас было такое состояние, когда нет никаких мыслей, только полнейшая тишина? Это Шунья (санскр. - пустота), состояние внутреннего спокойствия, полной тишины ума, когда эго становится неподвижным. В обычном состоянии мы все время о чем-то думаем: о предстоящих и прошедших событиях, людях, чувствах, встречах.

Марафонские расстояния помогают проветрить голову

"Состояние беспокойного ума" - чрезмерное количество мыслей, размышление о том, что для нас не имеет никакого значения: решения проблем далекого будущего или пустые мысли о прошлом.

Иногда начинаем ходить по кругу и снова возвращаемся к одной и той же мысли. В какой-то момент - это создает мысленный капкан и начинает забирать у нас энергию. Шум в голове не даёт принимать правильные решения, мешает понять, куда идти.

Марафонские расстояния помогают контролировать такие состояния, очистить подсознание, проветрить голову. Бег на долгие дистанции дает ощущение динамичной медитации, создает в моей голову ту самую Шунью.

Духовный оратор Экхарт Толле нам в помощь: "Думая, ты не решаешь проблемы, думая, ты их создаёшь. Решение всегда возникает, когда ты выходишь из думанья и входишь в состояние Тишины и абсолютного Присутствия, пусть даже на мгновение. Позже, когда мысль возвращается к тебе, внезапно происходит творческое озарение, которого прежде не было. Оставь чрезмерное думанье, и ты увидишь, как всё вокруг меняется".

В каких марафонах вы уже участвовали?

Как сказала ранее, я приняла участие в пяти марафонах международного уровня, но в бакинском формате. Т.е. они проводятся в один и тот же день по всему миру. В прошлом году заняла первое место по республике в благотворительном марафоне "Wings for Life", собранные средства от которого передаются в фонд поддержки для лечения травм спинного мозга.

По 21 км бегаю по всему миру - от Нью-Йорка до Парижа. Но специально на марафон выезжала пару недель назад в Батуми, где соревновалось более 1000 человек из 34 стран мира.

Марафон делает меня лучше

Быть может участников было не так уж и много, но многие были опытные, отлично подготовленные марафонисты, олимпийские чемпионы, профессиональные атлеты, и кенийцы, которые и заняли первые места в забеге.

На марафоне в Батуми удалось улучшить персональный рекорд на целых шесть минут. Помогла чистая экология и вечерняя прохлада. Первое (72 мин.) и третье места достались, естественно, Кении, второе - белорусской Олимпийской чемпионке.

Если б я показала результат 1:45 на бакинском марафоне в 2016 году, то заняла бы второе или третье место.Тогда еще к нам не приезжали турецкие атлетки, а так же великая и ужасная профессиональная атлетка Палтавская, которая бежит 21 км за 78 мин.

Какой марафон мечтали бы победить?

Выиграть NYC Marathon - это лучшее, о чем мечтает любой марафонец, но как бы не эпичен был Нью-Йорк, как бы не был престижен Бостон, как бы не крут Лондон, Берлин для меня - сердце современного марафона. Или может немецкий мой любимый язык?

Что вам дает участие в марафоне?

Марафон делает меня лучше. В любительском спорте главное - сегодня быть лучше, чем вчера. Какую бы цель ты ни выбрал, путь, который ты каждый день преодолеваешь, чтобы достигнуть этой цели, и есть самое главное. Процесс! А результат - это всего лишь приятный бонус. В каждой точке этого пути ты должен обязательно получать удовольствие.

А может, и не быть лучше, а просто заниматься спортом и просто получать удовольствие от процесса.

Тем не менее, я люблю соревнования. С одной стороны, это своеобразная контрольная - хочется показать лучший результат. В этом плане подготовка к гонке - идеальный спортивный стимул.

Истинная цель - получение удовольствия в каждой точке пути

Я так много времени трачу на тренировки не потому, что хочу похудеть, быть краше или достичь определённой скорости. Нет, для меня спорт - это зарядка я заряжаюсь энергией и набираюсь сил. И единственное время, когда я ни о чём не думаю. Доказано, физическая нагрузка сжигает излишки адреналина. Спорт - это источник энергии и утилизатор гормонов стресса. В вечном поединке с собой невозможно выиграть, а значит, остановится и проиграть.

За гранью усталости и стресса внутри нас существуют невероятные легкость и сила, о которых мы не подозреваем и к которым так никогда и не обращаемся, потому что никогда не преодолевали этот порог.

Марафон - очень объединяющая вещь. Бег делает меня лучше. Разве смысл жизни не в том, чтоб стать лучшей версией себя? Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя - это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы сейчас.

Физические упражнения могут заменить массу лекарств, но ни одно лекарство не заменит физические упражнения!

У Мураками есть прекрасная книга "О чем я говорю, когда говорю о беге". Это набор очерков и личного опыта писателя о марафонах. Обожаю эту цитату из нее:

"Над бегунами часто посмеиваются, мол, эти на многое готовы, лишь бы жить подольше, но я думаю, что большинство людей бегают вовсе не поэтому. Им важно не продлить свою жизнь, а улучшить ее качество".

Такой образ жизни, безусловно, помог мне стать более выносливой и организованной.

Как вы готовитесь к марафону?

Как и у любого увлечения, здесь есть разные этапы. Многие люди, которые приходят в любительский спорт из фитнеса, проходят несколько стадий. Первая - бешеной влюбленности, когда ты погружаешься во все это, и у тебя происходит некое смещение ценностей. Потом начинается период осознания, стабилизации. Сейчас я на третьей стадии - зрелой спокойной любви. Да, я продолжаю стремиться к новым результатам, хочу побить свои личные рекорды, но гораздо меньше говорю об этом.

У меня тоже был период, когда я мечтала покорить определённые высоты и думала, что это сделает меня счастливой. Конечно, нет. Любая высота в любительском спорте не имеет ровным счётом никакой ценности, если она не вызывает у вас чувства удовлетворения и счастья.

Даже на дистанцию в 10 км нужно выходить уже с готовым суставно-связочным аппаратом и готовым к функциональной нагрузке сердцем, потому что для средне подготовленного бегуна - это час или больше непрерывного бега.

На хорошую подготовку стоит потратить минимум три месяца. Что же касается полумарафона, если ты продвинутый бегун, который, например, всю зиму не бегал, но функционально готов, всё равно предстоит готовить связки и суставы, бегать минимум 2-3 месяца, чтобы достойно для себя преодолеть дистанцию.

Идеальная беговая температура воздуха: +14°С

Если я хочу хорошо пробежать полумарафон, то тут уже и не лишние от 3 до 6 месяцев подготовки. Всё зависит от цели.

Я не любитель бега по жаре, но все очень индивидуально. Что касается жары, конечно, 30°С - еще нормальная температура, чтобы тренироваться, но опять-таки все люди разные, по-разному переносят жару, имеют разные цели. Поэтому нужно всегда взвешивать потенциальный риск для здоровья или даже потенциальный дискомфорт и неудовольствие и потенциальную пользу, которую вы получите от этой тренировки.

Обязательно обзаведитесь тренером, профессиональным легкоатлетом, который сможет поставить вам технику бега. Потому что из-за неправильно бега многие люди потом мучаются со спиной, коленями. А технику бега вам поставит только тот, кто был обучен преподавать технику бега, как минимум, легкоатлет. Найдите такого хотя бы на начальный этап. Ну, или в крайнем случае, скачайте приложение для бега в телефон.

Как пробежать марафон быстрее всех?

Первое - вы должны бегать в кроссовках, предназначенных для бега, и последняя модель сникерсов из немыслимой коллаборации с каким-то именитым дизайнером для этого не вариант. Лично я отдаю, конечно же, предпочтение, мануфактуре немецкого происхождения; Adidas, модель Pure Boost X. До этого бегала в Ultra Boost, которая намного уступает новой модели. Революционный пенный материал boost, из которго сделанна подошва, состоит из тысяч энергокапсул, которые аккумулируют и возвращают энергию каждого шага.

Выбирая кроссовки, в первую очередь нужно ориентироваться на строение вашей стопы. С помощью GAIT-анализа - видеосъемки на беговой дорожке, которая позволяет специалистам оценить постановку ноги во время бега, можно выбрать подходящую именно вам модель беговых кроссовок.

Такой тест делают во многих европейских фитнес-клубах и спортивных магазинах, где есть беговые платформы. Это очень важно, потому что каждая отдельная пара кроссовок в магазине всегда отвечает какому-то одному типу стопы. Правильно подобранные по вашим физическим особенностям кроссовки - залог безопасности и профилактика возникновения травм во время бега.

Второе - одеваться на пробежку нужно так, чтобы стоять было холодно, а комфортно вы себя почувствовали только через несколько минут после начала движения. Если сразу тепло, значит вы одеты неправильно: вам грозит перегрев, а если это будет соревновательный бег, вы и вовсе запаритесь.

Третье - бегайте в одежде, предназначенной для бега и выполненной из технологичных тканей. Не советую заниматься в хлопке, который представляет даже некую опасность для здоровья: перегрев, пот, отсутствие вентиляции, не говоря уже о том, что бег в хлопковой толстовке моментально выдает в вас чайника.

Спортивная компрессия - невероятное изобретение человечества. Уже в конце второй половины прошлого столетия спортивные фирмы начали применять свойства медицинской компрессии для восстановления спортсменов и улучшения их спортивных результатов. Когда вы надеваете компрессионное леггинсы или гольфы, ваша координация улучшается, что помогает следить за техникой бега.

Четвертое - использовать средства с SPF-фактором и защищать голову от солнечного удара. Лучше выбрать головной убор с козырьком, чтобы бросал тень на лицо. Если на улице дождь и ветер, ваша одежда должна быть ветрозащитной и влагоотталкивающей.

Как восстанавливаться после марафона?

Лучшее восстановление после длительных и изматывающих тренировок - длинные углеводы и белок. И отдых! Огромный стресс - доводить себя до края. Отдых - такая же важная часть тренировочного процесса, как и сама тренировка, поэтому нужно бояться перетренированности.

Никогда не лишне взять еще один выходной день, сходить на массаж. Каюсь у меня с этим проблема. Перфикционизм всегда все портит. Я испытываю чувство вины, все время думаю о том, как бы улучшить свой результат.

И посмотрите мотивирующий фильм "Сила воли" - история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Встретившиеся на его пути преграды и искушения - ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир.